Uomini e Donne | Francesca Del Taglia esplode su Instagram dopo le critiche sui figli

Uomini e Donne - scontri tra Andrea e Ivan - Luigi elimina Irene e Lorenzo offende Giulia : Oggi in onda la seconda parte del trono classico.

Giulia Cavaglià choc a Uomini e Donne : “Ammazzati” : Uomini e Donne: Giulia Cavaglià di nuovo contro Lorenzo Riccardi E’ da poco finita l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza ad aver fatto molto discutere i numerosi spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio la corteggiatrice Giulia Cavaglià. Cosa ha fatto stavolta? In pratica la ragazza, dopo non essersi presentata in studio la puntata scorsa per impegni lavorativi, è tornata, ...

Irene Capuano come Giulia De Lellis? / Uomini e donne - Luigi Mastroianni : 'Sei una buffona - puoi anche andare' - IlSussidiario.net : Luigi Mastroianni rimprovera Irene Capuano, troppo interessata ad imitare Giulia De Lellis: oggi nel Trono Classico di Uomini e donne.

Uomini e Donne - la Marchesa d'Aragona : "Non fa per me. Tina Cipollari è bravissima" : Daniela Del Secco, la Marchesa d'Aragona, in una recente intervista al settimanale 'Sono', ha messo definitivamente la parola fine al chiacchiericcio che riguarda la propria vita professionale. L'ex gieffina, infatti, ha smentito categoricamente di essere intenzionata a prendere parte al trono over di 'Uomini e Donne' per trovare l'anima gemella: Un casting di adorati non sarebbe male, ma no, non fa per me. Uomini e Donne lasciamolo fare a ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Andrea Cerioli interessato alla poltrona rossa" : Ivan Gonzalez, neo tronista di Uomini e Donne, alla rivista ufficiale del programma, ha affidato un primo bilancio della sua nuova esperienza televisiva che, forse, gli permetterà di incontrare la donna della sua vita col benestare dell'amica/sorella, Valeria Marini: Sono molto felice di questa esperienza. Sto ancora cercando di capire bene chi sono le ragazze che potrebbero interessarmi. Al mio fianco ho bisogno di una persona dinamica. ...

Elisabetta Guido - Uomini e Donne / 'Con Luigi percepisco qualcosa di bello. Lo desidero' - IlSussidiario.net : Esterna piacevole di Luigi Mastroianni con Elisabetta Guido oggi a Uomini e Donne: lui si dichiara ammettendo che potrebbe essere la donna giusta.

Uomini e Donne gossip - acceso scontro tra Cerioli e Ivan : il pubblico si schiera : Uomini e Donne gossip: arriva lo scontro tra Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, il pubblico contro lo spagnolo Ormai è chiaro, a Uomini e Donne non è nato un bel rapporto tra Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. I due tronisti sono, infatti, protagonisti di un’accesa discussione in studio. Nel corso della puntata del Trono Classico […] L'articolo Uomini e Donne gossip, acceso scontro tra Cerioli e Ivan: il pubblico si schiera proviene da ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari : 'voglio sposare Vincenzo' : Tina Cipollari fa parte di Uomini e Donne da diversi anni. L'opinionista di Canale 5, ormai amata da tutta Italia, è felicemente fidanzata con Vincenzo. Dopo l'addio a Kikò, la vamp ha voluto darsi una seconda possibilità lasciandosi andare nelle braccia del giovane romano. La loro storia, a quanto pare, va a gonfie vele tanto che la Cipollari sembra essere intenzionata addirittura a sposarlo. Tina Cipollari e l'amore per il suo nuovo compagno ...

Uomini e Donne - Irene Capuano delusa da Luigi Mastroianni : "Mi ha ferita" : Il trono classico di Uomini e Donne vede una scossa per Luigi Mastroianni, il tronista ultimamente fa i conti con alcune difficoltà in corso con una delle corteggiatrici più discusse del programma condotto da Maria de Filippi: Irene Capuano.La giovane ragazza, intervistata dal magazine della trasmissione, ha parlato delle vicissitudini con Luigi con la quale ha instaurato un rapporto talmente stretto da lasciar intendere del reale ...

Teresa Langella pronta a lasciare Uomini e Donne? Lei : “Mi sento inutile” : Uomini e Donne: Teresa Langella attacca i suoi corteggiatori. Lascerà il dating? Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E stavolta ad aver fatto molto discutere è stata la tronista Teresa Langella, la quale ha criticato molto duramente i suoi corteggiatori, arrivando anche a decidere di eliminarli tutti. Finita qua? Nemmeno per idea perchè la giovane ragazza di origini napoletane, in queste ...

Uomini e Donne - Teresa Langella furiosa : “Questo vo’ fa’ scem’ a me” : Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, la tronista Teresa Langella si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui si è scagliata contro i suoi corteggiatori, in particolare Andrea Del Corso. Ex corteggiatrice ed ex tentatrice di Temptation Island, Teresa è un fiume in piena: “Non fare questi giochi con me, li so fare anch’io se voglio, fidati, li so fare, ne ho visti di Uomini che si comportano come te, questo vo’ fa’ scem’ a me” ha urlato ...

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 30 novembre 2018 in diretta :

Uomini e Donne : la Marchesa dice no a Maria De Filippi e parla della Cipollari : La Marchesa D’Aragona non andrà a Uomini e Donne. E su Tina: “La adoro” Alcuni giorni fa è circolata un’incredibile indiscrezione sulla Marchesa D’Aragona, che ha creato un bel subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica diverse voci di corridoio hanno riportato che la ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip sarebbe approdata prossimamemente al Trono Over di Uomini e Donne alla ricerca ...