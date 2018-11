Un' altra interessante mostra al confine tra arte e scienza

artribune

: RT @boway2: @TeresaBellanova @matteorenzi E via altra giornata e altro fango addosso a Di Maio, interessante vedere come sbraitate verso un… - erolo66 : RT @boway2: @TeresaBellanova @matteorenzi E via altra giornata e altro fango addosso a Di Maio, interessante vedere come sbraitate verso un… - Elisabettadd : RT @boway2: @TeresaBellanova @matteorenzi E via altra giornata e altro fango addosso a Di Maio, interessante vedere come sbraitate verso un… - PCM_Expo2015 : RT arexpo_milano: Appuntamento interessante a MIND con Distretto33, un'altra occasione per promuovere la Call… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Mantenendosi saldamente in equilibrio sul terreno dell', ma lambendo in maniera consapevole i limiti della, l'itinerario in tre sezioni sviluppato sui due piani della Galleria si dipana ...