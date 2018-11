Una petizione chiede l' e-voting per tutti gli svizzeri all' estero

Cancellato il nome di Gesù dalla canzone di Natale - l'alunna si ribella e lancia Una petizione : Le maestre le chiedono di omettere il nome di Gesù dalla canzoncina di Natale per non offendere la sensibilità dei vicini di banco non cattolici, ma una bambina delle elementari si ribella, raccoglie le firme dei compagni e ottiene alla fine che nella recita natalizia il brano venga cantato nella versione originale. Accade in una scuola elementare della Riviera del Brenta, ai confini tra le province di Venezia e Padova. La piccola ...

Revenge porn - sul Web Una petizione per chiedere l’introduzione del reato anche in Italia : Insieme in Rete con I Sentinelli e Bossy hanno diffuso una petizione attraverso la piattaforma Change.org per chiedere al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, una legge per contrastare il fenomeno del Revenge porn, la pratica che in sostanza consiste nella pubblicazione o nella minaccia di pubblicazione di foto o video intimi senza il consenso della persona ripresa spesso a scopo di estorsione.Continua a leggere

Revenge porn - Una petizione perché diventi un reato : (foto: Dominic Lipinski/PA Wire) Una petizione per chiedere al Parlamento di approvare una legge sul Revenge porn. L’iniziativa, che sarà presentata questa mattina, nasce dalle associazioni Insieme in rete, I Sentinelli e Bossy. Il testo, sottoscrivibile sulla piattaforma Change.org, chiede che venga inserito uno specifico reato nel codice penale. Una norma cioè che punisca la pratica di pubblicare in rete foto o video intimi di una persona, ...

Il Negroni compie 100 anni - per festeggiare il cocktail rosso rubino Firenze organizza Una competizione tra barman : Il Negroni, uno dei cocktail più diffusi nel mondo, compie 100 anni. Si dice che il Negroni sia stato miscelato per la prima volta presso il Caffè Casoni di Via de' Tornabuoni, oggi Caffè Giacosa. ...

Barcellona - i progetti futuri di Gerard Piqué : “compro un club e creo Una nuova competizione” : Gerard Piqué ha in mente grandi cose per il suo futuro dopo il ritiro dal calcio giocato, vuole acquistare un club, ma non solo Immerso nei suoi progetti imprenditoriali, lo spagnolo Gerard Piqué ha espresso l’intenzione di acquistare una squadra di calcio come passo successivo per espandere la sua attività al di fuori dei campi da gioco. In un’intervista che il quotidiano francese ‘L’Équipe’ pubblicherà ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Cottbus 2018 : Una competizione diventata cruciale. In palio le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica non sarà più un evento di seconda fascia snobbato dalle atlete di punta perché considerato di poco conto e di intralcio alla preparazione per gli eventi principali della stagione, la corsa verso le Sfere di Cristallo non sarà più derubricata come l’occasione per monetizzare visto il discreto montepremi in palio in queste occasioni ma sarà cruciale nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La ...

Clamoroso in Nations League - le dichiarazioni di un calciatore incastrano l’arbitro : si va verso la ripetizione di Una partita : La fase a gironi della Nations League sta per volgere al termine e molti verdetti sono già stati definiti. Uno di questi riguarda un girone della League B: nei giorni scorsi la vittoria della Svezia in Turchia, grazie a un calcio di rigore trasformato dall’ex Genoa Granqvist, ha sancito la matematica retrocessione di Calhanoglu e compagni in terza divisione, mentre per gli scandinavi le porte per la promozione sono ancora aperte. Ciò ...

Maroon 5 : c’è Una petizione per impedire la loro esibizione al Super Bowl 2019 : Ecco perché The post Maroon 5: c’è una petizione per impedire la loro esibizione al Super Bowl 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Su Change.org è spuntata Una petizione in favore di Roberto Battiston : (Immagine: Change.org) L’allontanamento forzato di Roberto Battiston dall’Agenzia spaziale italiana, deciso lo scorso 6 novembre dal ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) Marco Bussetti, non è passato inosservato. Su Change.org è partita la raccolta firme – al momento già 15mila – organizzata da Stefano Piccin, classe 1994, appassionato di scienza, fantascienza e tecnologie. Mentre scriviamo mancano poco meno di 700 ...

Le reazioni a Diablo Immortal sono fuori controllo : Una petizione per cancellarlo supera le 33.000 firme : Reagire in maniera negativa all'annuncio di un gioco è più che legittimo e lo sono anche le critiche ma quanto sta accadendo con Diablo Immortal sfiora l'isteria di massa. I fan sono scettici a priori e in questo non c'è nulla di nuovo o di particolarmente strano ma le accuse che stanno piovendo sul groppone a Blizzard nonostante le ultime dichiarazioni della compagnia lasciano sotto molti aspetti basiti. Blizzard ha più volte confermato che ...

Una petizione per accogliere Asia Bibi in Italia : Ha raggiunto quasi 8mila la petizione lanciata da Giulio Meotti del Foglio alle massime autorità Italiane (il presidente della Repubblica Mattarella, il premier Conte, il ministro degli Affari Esteri e i due vicepremier) perché “concedano subito il diritto di asilo e forniscano ad Asia Bibi tutta la

Liga e Relevent lanciano Una petizione per portare Girona-Barcellona in USA : La Liga e Relevent hanno lanciato una petizione tra i tifosi americani per far disputare l'incontro negli Stati Uniti. L'articolo Liga e Relevent lanciano una petizione per portare Girona-Barcellona in USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Fate di più per i giovani". Una petizione : Il dibattito sulle pensioni entra raramente nel merito dei provvedimenti. Si fa passare il messaggio che sui prepensionamenti siano tutti d’accordo e l’unico elemento di dibattito sia come finanziarli. Non è così. Dal pensionamento anticipato di centinaia di migliaia di lavoratori ci perderanno le g