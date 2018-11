“Un mese dopo la catastrofe” | domani la manifestazione nella Piana della Marcesina

Ayrton Senna - la rivelazione della sua ex : “Un mese prima della morte mi disse : ‘Sento che non vivrò a lungo'” : “Avevo 20 anni quando l’ho visto per la prima volta. Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi”. Inizia così il racconto di Cristina Pensa a Caterina Balivo durante l’ultima puntata di Vieni da Me a cui ha raccontato alcuni retroscena inediti sul campione di Formula 1 Ayrton Senna, con il quale è stata fidanzata per due anni, come quello che il pilota aveva in qualche modo “previsto” la sua morte. “Si è lasciato andare ...