ilfattoquotidiano

: 09:28 | Crisi Mosca-Kiev, Ucraina vieta ingresso nel Paese agli uomini russi - NotizieIN : 09:28 | Crisi Mosca-Kiev, Ucraina vieta ingresso nel Paese agli uomini russi - Marinamas : RT @Agenzia_Ansa: Tensione Russia-Ucraina. #Kiev vieta l'ingresso degli uomini nel Paese. #Trump: 'Niente incontro con Putin al #G20' https… - Marinamas : RT @fattoquotidiano: Ucraina vieta l’ingresso a uomini russi tra i 16 e i 60 anni: “Evitare la formazione di eserciti privati” https://t.co… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Kiev alza il muro contro Mosca: a pochi giorni dal via libera alla legge marziale a causa della nuova crisi con laa nel Mar Nero, dopo il sequestro di 3 navi ucraine da parte dellaa nello stretto di Kerch, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato il divieto di ingresso nel Paese per tutti glitra i 16 e i 60. Le restrizioni, sottolinea, sono state decise per impedire aidi formare distaccamenti di “eserciti privati” che rispondano alle forze armate russe.Україна ввела обмеження щодо в’їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони “приватних” армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, ...