Ucraina | legge marziale | i russi fra i 16 e i 60 anni respinti alla frontiera

Il primo giorno di legge marziale in Ucraina : L'ha decisa il presidente Poroshenko dopo il sequestro delle navi ucraine nel mar d'Azov da parte della Russia, ma potrebbero esserci ragioni di campagna elettorale

Europa League - Vorskla-Arsenal a Kiev : decisione Uefa dopo legge marziale nella crisi Ucraina-Russia : La partita tra FC Vorskla e Arsenal, valida per il quinto turno di Europa League, si giocherà regolarmente, ma a Kiev all'Olimpiyskiy Stadium e non al Butovsky Vorskla Stadium di Poltava, una delle ...

In Ucraina è stata approvata la legge marziale : Durerà 30 giorni e varrà solo nelle regioni che confinano con la Russia: il presidente Poroshenko teme una nuova invasione, ma pochi ci credono

Russia-Ucraina - Kiev approva la legge marziale per 30 giorni : “Mosca minaccia l’invasione di Mariupol e Berdyansk” : Il Parlamento di Kiev ha dato il via libera alla legge marziale per 30 giorni a causa della nuova crisi con la Russia nel Mar Nero, dopo il sequestro di 3 navi ucraine da parte della Russia nello stretto di Kerch. Kiev lancia una pesante accusa a Mosca anche al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Secondo dati di intelligence disponibili, c’è una chiara minaccia di invasione di Mariupol e Berdyansk”, ha detto Volodymyr Yelchenko, ...

Alta tensione tra Russia ed Ucraina : a Kiev chiesta la legge marziale : Si preannunciano molto gravi le conseguenze della 'battaglia navale' svoltasi ieri nello stretto di Kerch, controllato dalla Russia, tra il mar Nero e il mar d'Azov. Stando alla versione russa, le tre navi militari ucraine (poi finite in stato di arresto nel porto di Kerch) non avrebbero comunicato la propria intenzione di entrare nel mar di Azov attraversando lo stretto, seppur l'equipaggio dovesse essere a conoscenza delle necessarie ...

Russia-Ucraina - scontro in mare tra navi : sale tensione. Il Parlamento voterà se introdurre legge marziale. Proteste a Kiev : Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode la tensione tra Mosca e Kiev, con battaglia in mare, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa e ucraina si sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto di mare che separa la penisola della Crimea dalla Russia ...

Tensione Russia-Ucraina - Kiev : 'Sparano contro le nostre navi' - Assaltata ambasciata russa - chiesta legge marziale : Quindi la chiusura dello stretto, soprattutto se sarà a lungo termine, potrebbe costituire un pesante danno per il traffico civile, con ricadute sulla sua economia. Assaltata ambasciata russa, ...