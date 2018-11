Uccide ladro | Pacini non risponde a pm | il moldavo è morto dissanguato

Arezzo - Uccide ladro in azienda : Fredy Pacini si avvale della facoltà di non rispondere : Il commerciante toscano è comparso davanti al pm. L'autopsia conferma che il ventinovenne moldavo, colpito mentre tentava di fuggire, è morto per uno shock emorragico

Sorprende ladro e lo Uccide. Indagato per eccesso di legittima difesa. Aveva subito 38 furti : L'uomo ha raccontato al pm di essersi svegliato e di aver sparato d'istinto due o tre colpi di pistola, uccidendo un giovane moldavo, incensurato. 'Sto con chi si difende', commenta Salvini -

Arezzo - gommista spara e Uccide ladro nella sua azienda : aveva già subito 38 furti : E' avvenuta la scorsa notte la vicenda che riguarda il 57enne Fredy Pacini, il gommista che a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha freddato un ladro nella sua azienda. Pacini ha sparato vari colpi di pistola alla coscia e alla gamba di un 29enne moldavo, che stava tentando di trafugare oggetti con un complice. I due avevano infranto una vetrata con un piccone, poi ritrovato dai carabinieri. Pacini, ora indagato per eccesso di legittima ...

Fredy Pacini - il gommista derubato 38 volte Uccide il ladro di notte : : Applausi e grida a voce alta «bravo Fredy, bravo Fredy» da parte di amici e conoscenti davanti alla sua azienda per Fredy Pacini, il commerciante che la notte scorsa ha ucciso un ladro...