Trump-Putin - salta il vertice : "Per l'Ucraina" : ... Sarah Huckabee Sanders, replicando alle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo che ha detto che in realtà sono state questioni di 'politica interna' a dettare la decisione di ...

Trump cancella l’incontro con Putin : «Stop al dialogo dopo l’attacco a Kiev» : Per la prima volta il presidente Usa prende le distanze dal Cremlino. Sullo sfondo l’inchiesta del Russiagate

G20 - Trump cancella l’incontro con Putin : “Stop al dialogo dopo l’aggressione a Kiev” : Trump scarica Putin, o quanto meno prende le distanze da lui, per la prima volta da quando ha cominciato la sua corsa alla Casa Bianca. Potrebbe trattarsi solo di una mossa tattica, dettata magari dagli ultimi problemi giudiziari e di politica interna, ma esiste anche la possibilità di un cambio di strategia più duraturo....

Russiagate - il legale di Trump voleva regalare un attico da 50 milioni di dollari a Putin : La società di Donald Trump, mentre negoziava per una Trump Tower a Mosca, voleva offrire una penthouse da 50 milioni di dollari a Vladimir Putin nel futuro grattacielo.L'idea fu discussa da Michael Cohen, allora legale personale del tycoon ed ora collaboratore di giustizia, con una assistente di Dmitri Peskov, portavoce di Putin. Lo rivela il sito BuzzFeed News. Nell'operazione era coinvolto l'imprenditore di origine russa Felix Sater, ex ...

Il legale di Trump : ho mentito su Mosca E Donald cancella l’incontro con Putin : Altre pesanti accuse nel Russiagate. La Casa Bianca: colloquio annullato per mosse del Cremlino in Ucraina

Crisi Russia-Ucraina - Trump annulla incontro con Putin al G-20/ Guerra fredda in Mar d'Azov : e l'Ue in mezzo.. - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, Trump annulla incontro con Putin al G-20. Kiev denuncia 'Mosca blocca accessi ai porti', ma il Cremlino smentisce. Guerra sul Mar d'Azov