Trovato nel Lago d’Orta un pesce persico con plastica e chele di granchio nello stomaco

RiTrovato nelle campagne di Pallarete - Pluto è tornato a casa : Sta bene Pluto, il meticcio di piccola taglia, tipo volpino, che si era smarrito martedì 27 novembre allontanandosi da Ciconia, nella zona di Via delle Robinie. Dopo un giorno lontano da casa, il ...

Betlemme - Trovato anello con nome Pilato : Il nome Pilato è stato decifrato su un anello di bronzo ritrovato in scavi effettuati circa 50 anni fa nel complesso archeologico dell'Herodion vicino Betlemme in Cisgiordania. La decifrazione del ...

Foggia - va a pescare e non torna più : 69enne disperso Trovato morto nel lago di Lesina : È stato ritrovato nel lago di Lesina, nel nord della Puglia, il corpo di Mario Matteucci, il pescatore sessantanovenne di Ravenna di cui erano in corso le ricerche da ieri sera, dopo che l'uomo era andato a pescare e non era più rientrato a casa. Ieri era stata trovata la sua imbarcazione capovolta.Continua a leggere

Spunta il nome di Pilato su un anello Trovato a Betlemme : Il nome Pilato è stato decifrato su un anello di bronzo ritrovato in scavi effettuati circa 50 anni fa nel complesso archeologico dell'Herodion vicino Betlemme in Cisgiordania.La decifrazione del nome - subito legato a quello del governatore romano che secondo il Vangelo guidò il processo a Gesù e ne ordinò la crocefissione - è stata resa possibile da un'accurata pulizia dell'oggetto e dopo che l'iscrizione ...

Foggia : Trovato il corpo dell’uomo disperso nel lago di Lesina : Ritrovato il corpo del pescatore dato per disperso da ieri nel lago di Lesina: il 69enne era andato a pescare con il suo barchino e non era rientrato a casa, facendo scattare l’allarme. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero. A circa 300 metri dalla riva è stata localizzata l’imbarcazione capovolta dell’uomo. L'articolo Foggia: trovato il corpo dell’uomo ...

Spunta il nome di Ponzio Pilato su un anello Trovato a Betlemme : Il nome Pilato è stato decifrato su un anello di bronzo ritrovato in scavi effettuati circa 50 anni fa nel complesso archeologico dell'Herodion vicino Betlemme in Cisgiordania.La decifrazione del nome - subito legato a quello del governatore romano che secondo il Vangelo guidò il processo a Gesù e ne ordinò la crocefissione - è stata resa possibile da un'accurata pulizia dell'oggetto e dopo che l'iscrizione ...

Vicenza - riTrovato 31enne disperso in Francia da 7 mesi : non risultava nel registro persone scomparse per errore : È stato fermato tre volte in tre giorni a Vicenza, ma per un errore dell’anagrafe non è mai stato possibile identificarlo. Protagonista un giovane francese di 31 anni, scomparso sette mesi fa Oltralpe, e ritrovato che vagava nella città veneta privo di documenti e in stato confusionale. Nonostante gli agenti della polizia locale gli avessero fatto più volte trascrivere i propri dati sensibili, come nome e cognome, infatti, il giovane era ...

Militare americano Trovato morto : giallo nella base Usaf di Aviano : giallo alla base Usaf di Aviano. Un aviere statunitense , assegnato al 31st Fighter Wing di Aviano, Pordenone,, è stato trovato senza vita all'interno dell'aeroporto la notte scorsa , poco dopo l'una. ...

Milano - bimbo di 2 mesi Trovato morto nella culla : disposta l'autopsia : Una vera e propria tragedia quella che si è trovata a vivere una giovane famiglia del territorio di Milano, precisamente del piccolo comune di Motta Visconti, dove un bambino di appena due mesi ha drammaticamente perso la vita per circostanze ancora da accertare. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Corriere della Sera, la scoperta è stata fatta dalla giovane madre ventisettenne, nel momento in cui si è resa conto che si era quasi fatta ...

Un capodoglio è stato Trovato morto in Indonesia con 6 kg plastica nello stomaco : nello stomaco di un capodoglio trovato morto su una spiaggia in Indonesia sono stati trovati quasi sei chili di plastica. Lo ha comunicato oggi un funzionario del parco nazionale Wakatobi, sull'isola di Sulawesi, dopo il ritrovamento avvenuto ieri sera.Il cetaceo, lungo 9,5 metri, aveva al suo interno una massa di plastica composta da 115 bicchieri, quattro bottiglie, 25 sacchetti di nylon e persino due sandali infradito, oltre a centinaia di ...

Nella pancia di una balena hanno Trovato 115 bicchieri di plastica : L'Indonesia è il secondo Paese al mondo più inquinato di plastica dopo la Cina, con una produzione di 3,2 milioni di tonNellate di rifiuti di plastica l'anno, 1,29 dei quali finiscono nell'oceano. Lo ...

In Indonesia capodoglio Trovato morto con 6 kg di plastica nello stomaco : Fonti ufficiali del Parco Nazionale Wakatobi in Indonesia, riferiscono del ritrovamento di un capodoglio nelle acque vicine all'isola Kapota. Le cause della morte sono ancora oscure, ma il cetaceo lungo nove metri e mezzo aveva nello stomaco 6 kili di rifiuti di plastica, inclusi 115 tazze, 4 bottiglie, 25 sacchetti, sandali e più di altri mille pezzi di plastica. Il parco è famoso tra i sommozzatori per la presenza di un esteso reef e per la ...

Non è stato riTrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 : Qualcuno pensava di sì, ma è un falso usato da un collettivo artistico belga per promuovere il suo spettacolo teatrale

Tino Zecchinello sparito da casa a Oderzo - Trovato morto in Valmalenco : La scomparsa di Tino Zecchinello risale al 9 novembre scorso. Ieri la macabra scoperta in provincia di Sondrio. L’uomo di