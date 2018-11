Tria incontra Moscovici | Fiducioso che si possa evitare la procedura

Ue : Tria incontra ministro Finanze tedesco Scholz in vista Eurogruppo : Roma, 27 nov 19:03 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha incontrato oggi a Roma il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. Al centro... , Com,

Ue - Tria incontra ministro Finanze Scholz - in vista riunione Eurogruppo : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha incontrato oggi a Roma il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz.

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : 'Non litighiamo - we are friends' : ... in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici Moscovici e Dombrovskis, e dall'altro il premier Conte e il suo ministro dell'economia Tria. È ...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : Il vero confronto tra Governo italiano e Commissione Ue sulla Manovra comincia stasera, in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici...

Manovra - Conte e Tria incontrano Juncker. Il premier : «Non litighiamo - we are friends» : Il vero confronto tra Governo italiano e Commissione Ue sulla Manovra comincia stasera, in una cena di lavoro che vede seduti da un lato il presidente Juncker e i suoi responsabili economici...

Mediterraneo : Dialogo 5+5 - ministro Economia Tria incontra colleghi di Algeria e Tunisia : Algeri, 18 nov 13:28 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha avuto oggi un colloquio con i colleghi di Algeria e Tunisia, rispettivamente... , Ala,

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Tria incontra China Investment : verso accordo nel 2019 : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato questa mattina a Milano il numero due della Cic, China Investment Corporation, Tu Guangshao, il più grande fondo sovrano del mondo. L'incontro fa seguito a quello ...

Manovra - stangata da 4 miliardi su banche. Tria incontra l'Abi : Mercoledì 17 ottobre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è atteso proprio al comitato esecutivo dell'associazione bancaria, a Milano, dove potrà confrontarsi con i banchieri italiani. Dal ...

Tria “ITALIA DETERMINATA A CALO DEBITO-PIL”/ Ultime notizie - il ministro a Bali incontra Mnuchin e Moscovici : TRIA a Mnuchin “Determinati a CALO DEBITO-PIL”. Ultime notizie Bali, il ministro dell'economia ha incontrato il segretario tesoro USA: ecco cosa si sono detti i due(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:36:00 GMT)

Il ministro Tria ha incontrato a Bali il Segretario di Stato Usa Mnuchin : Nell'incontro bilaterale di stamattina con il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha illustrato lo spirito e i contenuti della manovra di bilancio per il 2019, mirata al rafforzamento della crescita economica italiana. Ha sottolineato la determinazione a ...

Tria incontra segretario Tesoro Usa Mnuchin - garantito ruolo Italia in Ue ed euro : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bali a margine dei lavori delle assemblee annuali di Fmi/Banca mondiale il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, illustrando i contenuti della manovra di ...

Tria a Mnuchin “Determinati a calo debito-Pil”/ Ultime notizie Bali - ministro incontra segretario tesoro USA : Tria a Mnuchin “Determinati a calo debito-Pil”. Ultime notizie Bali, il ministro dell'economia ha incontrato il segretario tesoro USA: ecco cosa si sono detti i due(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:39:00 GMT)