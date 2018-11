Manovra : Tria - fiducioso di evitare procedura infrazione Ue : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , al termine dell'incontro con il commissario europeo per gli Affari economici Ue. " Io sto portando la linea del governo che è quella di cercare ...

Manovra - Tria : "Fiducioso di evitare procedura infrazione Ue" - : Il ministro dell'Economia ha incontrato il commissario europeo a margine del G20 di Buenos Aires, in un faccia a faccia definito "cordiale". Da oggi gli emendamenti del governo alla Manovra che sarà in aula lunedì

Tria : fiducioso evitare infrazione Ue : ANSA, - BUENOS AIRES, 30 NOV - "Sono abbastanza fiducioso , bisogna lavorarci". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , al termine dell'incontro con il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici a Buenos Aires, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l'Italia ...

Tria : fiducioso evitare infrazione Ue : ANSA, - BUENOS AIRES, 30 NOV - "Sono abbastanza fiducioso , bisogna lavorarci". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , al termine dell'incontro con il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici a Buenos Aires, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l'Italia ...

Tria : fiducioso evitare infrazione Ue : ANSA, - BUENOS AIRES, 30 NOV - "Sono abbastanza fiducioso , bisogna lavorarci". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , al termine dell'incontro con il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici a Buenos Aires, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l'Italia ...

Manovra - Tria : fiducioso che si possa evitare la procedura d'infrazione Ue : "Non lo so se lo incontro, qui ci si incontra tutti, se lo incontro mi fa piacere", ha infine aggiunto il ministro dell'Economia ai giornalisti che gli chiedevano se prevedeva di incontrare anche il ...

Italia-Ue : ministro Tria a Commissione europea - fiducioso in dialogo costruttivo su reali esigenze cittadini e imprese : Roma, 04 ott 20:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Mef, , Giovanni Tria , ha inviato oggi la lettera alla Commissione europea riguardante la modifica... , Com,

Def - Tria scrive alla Ue : «Pil crescerà dell’1 - 5% nel 2019. Fiducioso in dialogo costruttivo» : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , ha inviato una lettera alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza...

Def - Tria scrive alla Ue : fiducioso in un dialogo costruttivo : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , ha inviato una lettera alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza...

Manovra - Bonafede : "Governo compatto - sì di Tria dimostra che è fiducioso" : "I mercati saranno lieti di vedere che c'è un governo che vuole investire in questo Paese per far crescere l'economia e farla diventare ancora più solida". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del Cdm. "Questo è un Def che ha visto il governo compatto - spiega -, quindi se Tria ha ...