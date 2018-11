ilfattoquotidiano

Toyota controlla un robot umanoide da 10 Km di distanza grazie alla rete 5G

(Di venerdì 30 novembre 2018)re unnon è una novità, ma far muovere una 10 Km con tempi di risposta ridotti è ben altra cosa. È riuscita a farloin Giappone durante un esperimento realizzato in collaborazione con l’operatore telefonico NTT DOCOMO, sfruttando unasperimentale 5G. Ilin questione si chiama T-HR31 ed è un prodotto di terza generazione. L’idea è di impiegare questo– una volta completato lo sviluppo – per assistere pazienti con mobilità ridotta e operai specializzati.Il controllo senza fili da remoto è possibile, ma metterlo in pratica da grandi distanze non è mai stato semplice. È qui che entra gioco la5G, fondamentale per ottenere una bassa latenza. Significa con un ritardo minimo fra quando viene dato il comando e quando questo viene eseguito. In poche parole, con una connessione lenta il ritardo è tale da far ...