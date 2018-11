Torino | il riscatto per Roberto Soriano si allontana

sportfair

(Di venerdì 30 novembre 2018), il calciomercato entra nel vivo anche per quanto concerne la prossima annata:sotto esame in chiavenon sta convincendo nei suoi primi mesi al. Il centrocampista, arrivato in pompa magna dal Villarreal in prestito con diritto di, non sta trovando con regolarità il campo, a causa di prestazioni non certo eccelse sotto la guida di Mazzarri. Ilfissato a 14 milioni di euro è molto elevato e secondo quanto rivelato da Tuttosport, il club granata non sarebbe intenzionato ad esercitare tale opzione a meno di un cambio repentino di rotta nelle prossime gare da parte diL'articolo, ilpersiSPORTFAIR.