Torino | donne No Tav | “In piazza l’8 dicembre” La sindaca di San Didero | “Italia cade a

Imprenditori - politici e 7 donne : chi c'è in quella piazza Sì Tav a Torino : In 15 mila si ritrovano in piazza Castello per protestare contro il No all'Alta velocità del sindaco M5S Chiara Appendino. Aderisce anche la Lega, alleata al Governo dei pentastellati

C'è forse la minoranza rumorosa, nella piazza ...

A Torino la protesta parte dalle donne : Dopo le sei "cattive ragazze" che hanno guidato la protesta al Campidoglio a Roma, è arrivato il momento del settebello torinese. Sono Donatella Cinzano, Roberta Dri, Patrizia Ghiazza, Giovanna ...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : L'hanno chiamata 'la protesta gentile' ed è questo - insieme con i suoi temi trasversali e la sua vocazione, politica ma non partitica - ad averla resa così popolare. Oggi si misura con i numeri veri,...

Oggi in piazza il popolo del Sì alla Tav : a Torino la protesta parte dalle donne : Le due sindache d’Italia affrontano Oggi la prova più dura. In un’aula del Palazzo di giustizia Virginia Raggi attende il suo destino: la procura ha chiesto dieci mesi per falso in atto pubblico contestando la nomina a responsabile del settore Turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele, all’epoca braccio destro della sindaca di Roma. Su Chiara A...

