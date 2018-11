Torino | Cairo | ' Mazzarri sta bene | ma deve smettere di fumare'

Un anno di Corriere Torino - Cairo : 'Abbiamo fatto un investimento importante e la città ha risposto' : 'Io ci credevo, abbiamo fatto un investimento importante. Una piazza come Torino meritava di avere il Corriere a Torino con una sua redazione e la città ha risposto benissimo'. Così Urbano Cairo, ...

Torino - Mazzarri : obiettivo Genoa ma Cairo e Tavana frenano : Proseguono gli esami in una struttura sanitaria del Milanese. Walter Mazzarri si sta sottoponendo alle prove mediche con spirito collaborativo, nella speranza di tornare quanto prima al suo lavoro. La ...

Torino - Cairo allo scoperto : le ultime sulle condizioni di Mazzarri e le voci sul cambio in panchina : Walter Mazzarri alle prese con un malore che lo ha costretto a stare lontano dal suo Torino nella trasferta di ieri in quel di Cagliari “Mazzarri sta bene: sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone – ha dichiarato Urbano Cairo, ai microfoni di Tuttosport -. Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti: lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per ...

Torino - Cairo : 'Mazzarri sta bene - ok i primi esami : mi sento come un suo papà' : Walter Mazzarri e Urbano Cairo. LaPresse 'Mazzarri sta bene'. Tranquillizza tutti il presidente del Torino, Urbano Cairo, alla vigilia di Cagliari-Torino sulle condizioni di Walter Mazzarri. Venerdì ...

Torino - Cairo : 'Mazzarri in clinica ma sta bene' : CAGLIARI - Sono giorni di apprensione per i tifosi del Toro e di tutta Italia, che si sono stretti intorno a Walter Mazzarri che ha dovuto momentaneamente sospendere l'attività sportiva a causa di ...

Inter - il Torino sulle tracce di Candreva : Cairo pensa al prestito (RUMORS) : Inter e il Torino sono tra i club della massima serie che si muoveranno con maggiore convinzione nella prossima sessione di calciomercato. Le due squadre devono puntellare gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I nerazzurri vogliono confermarsi in Champions League e, attualmente, sono terzi in classifica con venticinque ...

Cairo : “al mio Torino do un 7+ e Sirigu meglio di Donnarumma” : “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un campo difficilissimo come quello di Marassi, dove è tantissimo che il Toro non vince in Serie A”. Sono le ...

Torino - Cairo : “ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga” : “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile”. Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. “E’ una bruttissima pagina, serve rispetto – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102/o Giro ...

Torino - Cairo sull’inchiesta di Report e sul Var : “Servono doppie scuse della Juve - la tecnologia va utilizzata meglio” : Il presidente del Torino Urbano Cairo, ospite di Rai Radio 1 Sport, si è pronunciato in merito all’inchiesta di Report sulla Juventus, che ha svelato come i tifosi bianconeri siano riusciti a fare entrare allo stadio degli striscioni sulla tragedia di Superga: “In merito a ciò che ‘Report’ ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato ...

Torino penalizzato dal Var : arriva una singolare “proposta” del presidente Cairo : Torino ancora a gamba tesa sul Var, il patron granata Urbano Cairo fa eco al suo tecnico Mazzarri ed avanza una proposta per migliorare lo strumento Il Torino lamenta da inizio anno un trattamento di sfavore da parte della classe arbitrale, con precise critiche giunte da Mazzarri e dal patron Cairo in merito all’utilizzo del Var. A tal proposito è giunta adesso una proposta da parte proprio di Urbano Cairo, per modificare ...