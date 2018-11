Tlc | bollette 28 giorni | multa Agcom da 2 | 4 milioni a Tim e Wind Tre

agi

: #Tlc bollette a 28 giorni; multate per 2,4 mln Agcom Tim, Wind e Tre per questioni relative a passaggio- imperfetto- a bollette mensili - TgLa7 : #Tlc bollette a 28 giorni; multate per 2,4 mln Agcom Tim, Wind e Tre per questioni relative a passaggio- imperfetto- a bollette mensili - anywebpisa : Bollette a 28 giorni, multe da 2,4 mln Agcom a Tim e Wind Tre - ansa_tecnologia : Bollette a 28 giorni, multe da 2,4 mln Agcom a Tim e Wind Tre. Per questioni relative al passaggio alle bollette me… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) L'hato per con tre sanzioni per un totale di circa 2,4di euro Tim e aTre per questioni legate al passaggio dallea 28quelle mensili. Le delibere sono ...