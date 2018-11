Tiro | Vladimir Lisin eletto Presidente della Federazione Internazionale L’uomo più ricco

oasport

è statodi(ISSF). A Monaco di Baviera (Germania) l'uomo piùdi Russia, con un patrimonio stimato di 19 miliardi di dollari, è statocon un totale di 148 voti, appena quattro in più di Luciano Rossi. IlItaliana aveva denunciato pochi giorni fa di aver ricevuto minacce di morte e oggi è infatti stato scortato dalla polizia locale dopo che anche il CIO era venuto a conoscenza del fatto.