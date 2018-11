Tina Cipollari | “Voglio sposare Vincenzo | il mio ex marito non l’ha presa bene”

Pomeriggio 5 - lite tra Chicco Nalli e Antonio Zequila : citano Tina Cipollari - Barbara d'Urso sbrocca : Nuove lite a Pomeriggio 5 . Protagonisti: Chicco Nalli , in arte Kikò, e Antonio Zequila, detto Er Mutanda. Zequila ha pure menzionato Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne. Una mossa che ...

Tina Cipollari sposa Vincenzo Ferrara? La sua risposta : Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari si sposano: l’annuncio choc Sul prossimo numero del settimanale Sono, Tina Cipollari ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha fatto anche un annuncio choc, che in pochissimi minuti ha già creato un incredibile polverone mediatico. Cosa ha detto la popolare opinionista di Uomini e Donne? La donna, parlando del suo nuovo compagno Vincenzo Ferrara, ha confessato: “Sposo Vincenzo! Il mio ...

Uomini e Donne : "Tina Cipollari dovrebbe comportarsi da signora". La critica di Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo, dalle pagine del settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha bacchettato amaramente Tina Cipollari, rea, in queste settimane, di continui siparietti trash con l'acerrima nemica, Gemma Galgani del trono over. Il giornalista, in libreria con la sua ultima fatica letteraria, 'Il tritolo e le rose', chiede un immediato ridimensionamento all'opinionista di 'Uomini e Donne' per evitare che la reciproca ostilità possa ...

