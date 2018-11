“Ti ammazziamo” Minacce alla ‘Iena’ Filippo Roma Perché l’avvertimento choc

caffeinamagazine

: Minacce dei grillini alla iena Filippo Roma: 'Indaghi su Di Maio padre? Ti ammazziamo di botte' - tpi : Minacce dei grillini alla iena Filippo Roma: 'Indaghi su Di Maio padre? Ti ammazziamo di botte' - PRibelle67 : @IoFausto Ormai ci hanno dichiarato apertamente GUERRA ! Loro dicono : ho sei con noi ,ho noi ti ammazziamo ! Come l'isis. -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Da sempre in prima linea. Volto di punta delle Iene,è uno che non arretra davanti a niente e, quando c’è da fare le pulci, non ne vuole sentire di scegliere. L’ultima volta è toccata al vice premier Luigi Di Maio e all’inchiesta sul padre accusato di aver tenuto lavoratori in nero nell’azienda di famiglia. A Un Giorno da Pecora Rai Radio1, ha raccontato gli ultimi sviluppi sulla delicata vicenda.Ci saranno novità sul caso? Chiede il giornalista. “Non lo sappiamo nemmeno noi – risponde– siamo in attesa di alcune risposte da parte di Di Maio. Credo che sia rimasto deluso dal padre. Sui social i simpatizzanti del Movimento mi hanno sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a se ti incontro per strada ti ammazzo o ti riempio di botte”. Intanto l’inchiesta continua e sirga. Nei giorni ...