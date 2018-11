THE FLASH - Recensione della puntata 5x07 "Oh Come, All Ye Faithul"

lostinaflashforward

(Di venerdì 30 novembre 2018) Mi chiamo, un fulmine mi ha dato i poteri, ma gli stessi fulmini possono anche distruggermi.Ladi oggi si può riassumere in una frase:"MA CHE CAAA...?!"Fine.Ok, va bene, andiamo ad analizzare nel dettaglio la:Creato da un fulmine e distrutto da un fulmineDurante il corso delle 5 stagioni diho capito una cosa, la maggior parte dell'azione si svolge da metà, tranne qualche rara eccezione. Oggi è una di quelle. Ci hanno sbattuto in faccia al nono minuto la morte di Barry. Ma WTF? Cioè l'episodio inizia, dei fulmini si abbattono sui laboratori Mercury,e XS corrono sul posto, XS da brava veggente sa che qualcosa non va bene, e poi puff un fulmine colpisce Barry e lui va in arresto cardiaco.COSA HO APPENA VISTO? Volete far sentire male pure a me?Però bravi, complimenti, questi colpi di scena servono tantissimo. Bravi!Che poi pensandoci bene, ...