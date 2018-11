TERREMOTO ALASKA | SCOSSA M 6 9 AD ANCHORAGE Video ultime notizie ' allerta tsunami'

TERREMOTO in Alaska : potente sisma su Anchorage - si aprono le strade - danni ingenti [FOTO] : Una potente scossa di Terremoto ha colpito l'Alaska nella giornata di oggi 30 novembre 2018, esattamente alle 18.29 italiane. Il sisma è avvenuto a circa 13 km da Anchorage e ha raggiunto la...

TERREMOTO ALASKA - scossa di magnitudo 7 vicino ad Anchorage. Allarme tsunami : Un Terremoto di magnitudo 7 ha colpito l’Alaska. La forte scosse a circa undici chilometri di distanza dalla città di Anchorage ad una profondità di 43 chilometri. Sei minuti dopo la prima scossa se ne è verificata una seconda di assestamento, di magnitudo 5.8 con un epicentro ad un solo chilometro di distanza da Anchorage. La città è la più grande dell’Alaska e conta 300mila abitanti. Le autorità hanno anche lanciato un Allarme ...

Violenta scossa di TERREMOTO di magnitudo 7 - 0 ad Anchorage in Alaska : allarme tsunami : Una Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.0 della scala Richter è stata registrata dall'Usgs (Unitide States Geological Survey) pochissimi chilometri a nord di uno dei più grandi centri urbani dell'Alaska, Anchorage, nota città portuale e snodo di comunicazione e di commercializzazione centrale dell'intero paese, alle 8.29 (ora locale). In via precauzionale il Centro di Allerta tsunami statunitense ha subito diramato un'allerta tsunami per ...

