Terminal bus Roma | confermata Tiburtina

Marsilio : per FdI no trasferimento Terminal bus ad Anagnina : Roma – “Domani pomeriggio in Campidoglio si discutera’ la mozione di Fratelli d’Italia sul trasferimento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina. E’ inaccettabile, una scelta che penalizzera’ i viaggiatori, costretti a subire una decisione che non ha alcuna logica e che avra’ come unico effetto quello di rendere ancora piu’ caotica la viabilita’ a Roma”. “Invitiamo, quindi, i ...

Ragusa. Fermato al Terminal degli autobus con droga per 300 mila euro : E’ il sequestro di cocaina più ingente mai operato a Ragusa. Ad effettuarlo è stata la Polizia. Gli agenti hanno

Milano. Riqualificazione del bus Terminal a San Donato e a Lampugnano : Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di rinnovo e realizzazione di una nuova area terminal a San Donato e

Terminal bus Tiburtina - l'Abruzzo dice NO : L'Aquila - "E' necessario incentivare i collegamenti tra Abruzzo e Lazio. Le scelte infrastrutturali e logistiche devono essere concordate per renderle coerenti con i processi di sviluppo, coinvolgendo istituzioni, aziende, associazioni. Il collegamento Roma-Abruzzo ha un valore strategico. Chiediamo alla Giunta capitolina di rivedere il provvedimento". Lo ha detto il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli in ...

Milano : lavori riqualificazione bus Terminal San Donato e Lampugnano (3) : (AdnKronos) - riqualificazione e risistemazione della biglietteria e dei locali destinati ai viaggiatori e agli autisti anche a Lampugnano. Attualmente è in corso la manutenzione straordinaria di tutto l'hub, aree esterne e interne, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione dei pe

Milano : lavori riqualificazione bus Terminal San Donato e Lampugnano (2) : (AdnKronos) - A San Donato i lavori sono partiti lo scorso 14 ottobre con la sistemazione dell'area esistente migliorandone la viabilità lungo la via Impastato anche con la realizzazione di due rotatorie e di nuovi percorsi pedonali che saranno bene illuminati, sono in via di abbattimento le barrier

Milano : lavori riqualificazione bus Terminal San Donato e Lampugnano : Milano, 11 nov. (AdnKronos) - Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di rinnovo e realizzazione di una nuova area terminal a San Donato e per la riqualificazione dell'hub di Lampugnano, in entrambi saranno realizzate aree per i bus granturismo attrezzate per l'accoglienza, la gestione e l'inf

Terminal bus Roma. Lolli : è in gioco il futuro dell'Abruzzo Si indebolisce anche futuro Lazio. : L'Aquila - "Ci giochiamo il futuro della nostra regione sul sistema delle connessioni". Così, a margine di una conferenza stampa a Pescara, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a proposito della delocalizzazione del Terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma ad Anagnina, sottolineando che "in questo modo si indebolisce anche il futuro del Lazio perché ricordo l'integrazione che ...

Delocalizzazione Terminal bus Tiburtina - Lolli lancia mobilitazione : L'Aquila - Il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli lancia la mobilitazione contro il "paventato temporaneo spostamento del terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma a quella dell'Anagnina", invitando sindaci abruzzesi, organizzazioni economiche e sociali e rappresentanti dei viaggiatori pendolari alla conferenza stampa, concordata con la Regione Lazio, lunedì 12 novembre alle 11 a Roma negli spazi ...

Delocalizzazione Terminal bus Tiburtina - Lolli lancia mobilitazione : L'Aquila - Il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli lancia la mobilitazione contro il "paventato temporaneo spostamento del terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma a quella dell'Anagnina", invitando sindaci abruzzesi, organizzazioni economiche e sociali e rappresentanti dei viaggiatori pendolari alla conferenza stampa, concordata con la Regione Lazio, lunedì 12 novembre alle 11 a Roma negli spazi ...

Palumbo : spostamento Terminal bus ennesima scelta scriteriata Raggi : Roma – “Lo spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina e’ l’ennesima scelta miope e scriteriata dell’amministrazione Raggi, colpevole di aver reso abusiva la sosta a stazione Tiburtina per mancato rinnovo della concessione”. “Dirottare migliaia di pendolari in un’area decisamente piu’ periferica e meno collegata rispetto a quella attuale e’ una decisione assurda, presa senza ...

Marsilio : spostamento Terminal bus danneggia romani e abruzzesi : Roma – “La decisione della Giunta Raggi di spostare il terminal Bus di Tiburtina ad Anagnina danneggera’ sia i romani che gli abruzzesi. Le bugie che raccontano l’assessore capitolino Meleo e la consigliera regionale abruzzese Marcozzi sono solo cortine fumogene per tentare di parare il colpo. Sostenere che lo spostamento sara’ solo temporaneo, senza che questa notizia sia suffragata da alcun atto formale, e’ ...

Trasferimento Terminal bus dalla Tiburtina - protesta dei pendolari - Biondi scrive a Raggi : L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una nota al sindaco di Roma, Virginia Raggi, per chiedere chiarimenti e delucidazioni rispetto all'ipotesi di delocalizzazione del terminal bus, attualmente situato in zona Tiburtina, all’interno del nodo Anagnina. "È legittimo compiere scelte che incidano sugli assetti della città, ma segnalo come, nel caso specifico, si tratti di una decisione che, se ...