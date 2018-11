Teresa Langella pronta a lasciare Uomini e Donne? Lei | “Mi sento inutile”

Uomini e Donne - Teresa Langella furiosa : “Questo vo’ fa’ scem’ a me” : Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, la tronista Teresa Langella si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui si è scagliata contro i suoi corteggiatori, in particolare Andrea Del Corso. Ex corteggiatrice ed ex tentatrice di Temptation Island, Teresa è un fiume in piena: “Non fare questi giochi con me, li so fare anch’io se voglio, fidati, li so fare, ne ho visti di Uomini che si comportano come te, questo vo’ fa’ scem’ a me” ha urlato ...

Teresa Langella piange a Uomini e Donne : la reazione di Luca Daffrè : Uomini e Donne: Luca Daffrè fa una dedica a Teresa Langella In quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 a far molto discutere è stata la tronista Teresa Langella, la quale ha deciso di eliminare tutti i corteggiatori. Difatti la donna, nei giorni scorsi, ha deciso di non portare in esterna nessuno di questi ultimi. E la reazione che hanno avuto nel momento in cui sono stati informati di tutto ciò ...

Uomini e Donne : Teresa Langella avvistata al concerto di Irama con Luca Daffrè : Il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne continua ad essere piuttosto complicato e altalenante. Nella puntata del Trono Classico che Canale 5 trasmetterà oggi, 29 novembre, la tronista sarà furiosa con i suoi corteggiatori, colpevoli di non mostrare abbastanza interesse nei suoi confronti. Per questo motivo deciderà di fare piazza pulita eliminandoli tutti, o lasciando che loro si auto-eliminino, ad eccezione del solo Pierpaolo. La ...

U&D - Teresa Langella : 'Avverto sensazioni importanti per i miei corteggiatori' : Il trono classico di Uomini e Donne continua ad incuriosire il pubblico del famoso people show condotto da Maria De Filippi. Tralasciando le vicende che hanno visto protagonisti nelle ultime puntate i due nuovi tronisti approdati in studio, l'attenzione si focalizza su Teresa Langella. La napoletana, ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, dovrebbe portare a termine il suo percorso prima di Natale. A scelta relativamente vicina ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Voglio trovare l'amore e qualcuno che lotti insieme a me" : Teresa Langella, dopo settimane di rodaggio, ha finalmente intrapreso la giusta strada per uscire dallo studio di 'Uomini e Donne' con un uomo che possa accompagnarla nel lungo cammino dell'amore. I tre pretendenti, al suo cuore, attualmente, sono Luca, Antonio e Andrea che, per diverse caratteristiche, hanno incuriosito la tronista, desiderosa, fin da subito, di approfondire la loro conoscenza: Da una parte c’è Luca che riesce a farmi ...

