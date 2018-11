Tenta di aggredire Salvini | fermato un yemenita

ilgiornale

(Di venerdì 30 novembre 2018) Momenti di forte tensione ieri sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Intorno alle 21, secondo quanto riportato dal Mattino, si è verificato untivo di aggressione ai danni del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo. Aggressione che è stata immediatamente sventata dagli uomini della sicurezza presenti sul posto.Arrivato presso il complesso multifunzionale della capitale per assistere ad un concerto,è stato improvvisamente avvicinato da un uomo che, in preda alla furia, gli ha urlato contro. Insulti pesanti che hanno riecheggiato nell'Auditorium Parco della Musica. Per alcuni minuti si è temuto il peggio. Preoccupati che dalle parole lo sconosciuto potesse addirittura passare alle mani, gli agenti della scorta del ministro dell'Interno sono prontamente intervenuti e hanno bloccato l'esagitato. Nel giro di poco tempo la situazione è stata, quindi, ...