Tasso disoccupazione ottobre su al 10 | 6%

Istat : “A ottobre Tasso di disoccupazione sale al 10 - 6%. Dipendenti a termine in calo - salgono quelli stabili” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito ancora ancora, toccando il 10,6% dal 10,3% di settembre: si tratta di 0,9 punti in più rispetto al 9,7% di agosto. Risulta comunque in discesa di 0,2 punti su ottobre 2017. Il dato relativo a settembre è stato rivisto al rialzo dal 10,1% stimato un mese fa. Lo rileva l’Istat, spiegando che i disoccupati nel mese erano 2.746.000, in crescita di 64mila su settembre ma in calo di 118.000 unità su ...