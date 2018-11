Taekwondo | Europei Cadetti 2018 | Matias Lo Martire e Anna Cuorvo si fermano ai piedi del

Taekwondo - Europei Cadetti 2018 : l’Italia inizia con il piede giusto - bronzo per Teodoro Del Vecchio nei -33 kg! : Si è aperto oggi il Campionato Europeo Cadetti 2018 di Taekwondo in scena a Oropesa del Mar, piccola località nel comitato autonomo di Valencia (Spanga). La competizione è riservata agli atleti nati negli anni 2004, 2005 e 2006. Nella prima giornata di gara erano tre gli azzurri impegnati. Teodoro Del Vecchio nei -33 kg si è ripetuto bissando la medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno, mentre Gabriele Coppola nei -37 kg e Giulia Galiero ...

Taekwondo - Europei Cadetti 2018 : le giovani promesse si sfidano a Marina D’Or - sedici azzurri in gara : Dal 29 novembre al 2 dicembre si svolgeranno gli Europei Cadetti 2018 di Taekwondo. Il villaggio di Marina D’Or, nella località spagnola di Oropesa del Mar, ospiterà le giovani promesse del vecchio continente che avranno l’occasione di mettersi in luce in un evento molto prestigioso. La competizione vedrà in azione oltre 500 atleti con un’età compresa tra i 12 e i 14 anni. Saranno sedici gli azzurri in gara. Lo scorso anno l’Italia chiuse ...

Taekwondo - Europei Under21 2018 : un po’ di delusione per la spedizione azzurra che chiude senza medaglie : Si sono conclusi senza medaglie i Campionati Europei Under 21 di Taekwondo disputatisi a Varsavia (Polonia) in questo fine settimana. L’Italia si presentava alla rassegna con 14 atleti e con diverse ambizioni di podio, tutte purtroppo sfumate. I migliori sono stati Sarah Al Halwani, Davide Ditta e Laura Giacomini che si sono fermati ai quarti di finale. La formazione italiana era reduce dalla trionfale edizione dello scorso anno, quando ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : l’Italia chiude senza medaglie. Davide Ditta e Laura Giacomini si fermano ai quarti : Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia). Nell’ultima giornata nessuno dei sei azzurri in gara è riuscito a salire sul podio e si chiude quindi senza acuti dei nostri portacolori questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nei -54 kg maschili si ferma ai quarti di finale Davide Ditta. L’azzurro è arrivato ad un passo dal podio, venendo sconfitto però ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : azzurri lontani dal podio anche nella terza giornata : Al termine della terza giornata degli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia) ancora nessuna medaglia per l’Italia. Erano soltanto due gli azzurri in gara quest’oggi, in realtà con poche possibilità di raggiungere il podio: Arturo Secondo nei -68 kg e Giada Iurlaro nei -57 kg. Si sono disputate anche le competizioni dei +87 kg maschili e dei -62 kg femminili, nelle quali non erano presenti atleti italiani. Vediamo nel ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : Sarah Al Halwani si ferma ai piedi del podio nella seconda giornata : Anche la seconda giornata degli Europei Under 21 di Taekwondo a Varsavia (Polonia) si chiude senza acuti azzurri. La migliore è stata Sarah Al Halwani, che si è fermata ai piedi del podio, mentre Mattia Crescenzi, Assunta Cennamo e Achille Cennami sono usciti nei turni precedenti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -49 kg femminili dove Sarah Al Halwani viene eliminata ai quarti di finale e non riesce ...