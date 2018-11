Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android

Truffa Sul Play Store : 8 app da cancellare immediatamente : Nello specifico, le app sono state considerate come pericolose perché utilizzate per architettare una Truffa ai danni di diversi inserzionisti in tutto il mondo Android e permettendo agli ...

For Men compie 15 anni : a dicembre un maxi calendario Sull'ex Playboy Fabiana Britto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Malware Android su 13 App presenti Sul Play Store alla faccia di Play Protect : Più di una dozzina di app sono state rimosse dal Google Play Store dopo che un ricercatore della sicurezza ha scoperto che le app erano dannose. Lukas Stefanko di ESET ha pubblicato circa 13 app sul suo account Twitter, affermando che le app, la maggior parte delle quali sono giochi di simulazione, contengono Malware. Sono state scaricate oltre mezzo milione di volte da ignari utenti che ora si ritrovano Malware sul dispositivo Android. Tredici ...

Ritornano gli sconti Sul Play Store : sono oltre 70 le app e i giochi in offerta : sono più di 70 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 16 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la giornata? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: sono oltre 70 le app e i giochi in offerta proviene da TuttoAndroid.

Eurolega – RiSultati e classifica dopo le partite della 9ª giornata : Milano resta in zona Playoff! : Nonostante la sconfitta a Barcellona, l’Olimpia Milano resta ancora in zona Playoff: Risultati e classifica dopo la 9ª giornata di Eurolega Due giorni di grande basket in giro per l’Europa con gli 8 emozionanti match della 9ª giornata di Eurolega. Il campionato europeo regala sempre grandi emozioni e anche qualche verdetto inatteso. Un esempio? Il primo ko stagionale del Real Madrid che crolla sul campo dell’Olympiakos nella giornata di ...

NBA – Incidente d’auto per Steph Curry Sulla Higway 24 : le condizioni del playmaker degli Warriors [VIDEO] : Steph Curry è rimasto coinvolto in un Incidente d’auto sulla Higway 24 nei pressi Oakland: l’auto del playmaker sarebbe stata colpita più volte Attimi di paura per tutti i tifosi dei Golden State Warriors. Steph Curry, stella della franchigia, è rimasto coinvolto in un brutto Incidente d’auto che poteva costargli molto caro. Il playmaker della squadra californiana, secondo quanto riporta ABC 7 News, è rimasto coinvolto in un Incidente con ...

L’assenza del single player in Call of Duty Black Ops 4 ha influito Sulle vendite? I primi dati : Call of Duty Black Ops 4 non include una campagna single player e a differenza dei timori iniziali questa caratteristica non ha avuto alcuna influenza sulle vendite. Treyarch e Activision di solito hanno sempre coinvolto i giocatori con le storyline, ma questa volta hanno deciso di concentrarsi solo sul comparto multiplayer online, offrendo un pacchetto ricchissimo di contenuti. Treyarch di recente infatti ha distribuito anche un nuovo hotfix ...

Samsung potrebbe lanciare una gamma Galaxy G - mentre emergono nuovi dettagli Sul lettore d’impronte sotto il display dei nuovi Galaxy A : emergono dettagli sul fornitore del lettore d'impronte ottico dei nuovi Samsung Galaxy A, mentre in futuro potrebbe arrivare una nuova gamma chiamata Galaxy G. L'articolo Samsung potrebbe lanciare una gamma Galaxy G, mentre emergono nuovi dettagli sul lettore d’impronte sotto il display dei nuovi Galaxy A proviene da TuttoAndroid.

Diretta Maratona di New York : domenica in chiaro Sulla Rai - in streaming su RaiPlay : Oltre 50.000 runners sono attesi al via della Maratona di New York 2018 che si correra' domenica 4 novembre. Attraversando come sempre i cinque distretti della Grande Mela, dal Ponte Giovanni da Verrazzano a Central Park, in un percorso confermatissimo e mai troppo semplice caratterizzato com’è da continui saliscendi soprattutto concentrati nella parte finale del tracciato di gara, ad iniziare dal km 25 con il temuto passaggio sul Ponte di ...

Weather Timeline torna Sul Play Store ma con un altro sviluppatore : Dopo essere stata rimossa dal Play Store, Weather Timeline è riapparsa sullo Store dedicato ai dispositivi Android ma con una modifica sostanziale L'articolo Weather Timeline torna sul Play Store ma con un altro sviluppatore proviene da TuttoAndroid.

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - colpo play-off! Successo di platino Sul Baskonia Vitoria! : Milano soffre ma conquista la sesta vittoria nell’ottava giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Un Successo importantissimo quello trovato oggi dalla squadra di Simone Pianigiani contro gli spagnoli del Baskonia Vitoria per 93-90. L’Olimpia, nonostante le assenze di Nedovic e Della Valle, si conferma nella parte alta della classifica e continua l’ottima stagione europea all’inseguimento dell’obiettivo ...

I Samsung Galaxy S10 sarebbero quattro di cui uno con retro in ceramica. Conferme Sul display Infinity-O : Il problema è sempre quello: ok le superfici tutto schermo del nuovo corso stilistico abbracciato dagli smartphone, ma come fare con la fotocamera frontale? L'articolo I Samsung Galaxy S10 sarebbero quattro di cui uno con retro in ceramica. Conferme sul display Infinity-O proviene da TuttoAndroid.