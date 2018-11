Subacquea Zero Barriere – Per la prima volta nel Mugello l’iniziativa gratuita

sportfair

(Di venerdì 30 novembre 2018) Per lanel, con HSA Italia eSub: prove di, snorkeling e nuoto per ragazzi con disabilità e corso di formazione per istruttori Sabato 1 e domenica 2 dicembre, arriva per lanel, un’iniziativa a favore delle persone con disabilità che rientra nel progetto Il Mare, un Sorriso per tutti promosso da HSA Italia – Handicapped Scuba Association International e sostenuto da OSO Ogni Sport Oltre.La proposta toscana è resa possibile con il contributo diSub, un’associazione sportiva dilettantistica di riferimento sul territorio fondata da un gruppo di amici con la passione per la, che si propone di trasmetterne il fascino e il valore attraverso corsi di vari livelli adatti a tutti, anche alle persone con disabilità; e con Delphino Onlus, ...