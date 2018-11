Strage di Capaci | Vibo Valentia celebra il caposcorta di Falcone

‘Ndrangheta Emilia - ‘infiltrazione omeopatica. Scuola ha detto no a iniziative su Strage di Capaci’. Commissario : ‘Lasciati soli’ : Sottovalutazione dell’infiltrazione mafiosa, ritardi investigativi, impreparazione e vulnerabilità delle amministrazioni e del sistema politico, accettazione sociale di personaggi che “non disturbano e non infastidiscono”. Sono le debolezze, gli elementi facilitatori, che hanno consentito alla cosca Grande Aracri di piantare stabili radici nel piccolo comune di Brescello, in riva al Po, e da lì espandere le proprie attività in un’area vasta e ...