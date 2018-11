Storie italiane | Fiore Argento sulla sorella Asia e Fabrizio Corona | ‘Sapevo non sarebbe

Morte Sandro Mayer - la reazione in diretta di Eleonora Daniele a Storie italiane : Dramma in diretta su Rai 1. La notizia della Morte prematura del giornalista e opinionista Sandro Mayer ha sconvolto l’Italia e, ovviamente, tutto il mondo della televisione. Sandro Mayer, nato a Piacenza nel 1940, è stato uno dei personaggi di spicco nel panorama del giornalismo rosa italiano. Ha diretto Dolly, Novella 2000, Epoca e Gente (per vent’anni), poi è sbarcato a Cairo Editore ed è diventato direttore di Dipiù e Dipiù TV. Ma ...

Fiorella (Fiore) Argento a ‘Storie Italiane’ : chi è la sorella di Asia : La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra”. Con questa frase, Asia Argento conferma i tanti rumors che si rincorrono da giorni: tra lei e Fabrizio Corona è finita. Una storia archiviata dopo appena un mese, secondo quanto scrive anche il settimanale ”Chi”. A dare seguito ad Asia Argento, anche Fabrizio Corona attraverso un video in cui ...

Sandro Mayer morto - Eleonora Daniele sconvolta in diretta a Storie italiane : manda in onda la sua ultima intervista : Eleonora Daniele sconvolta in diretta a Storie Italiane appena è venuta a sapere della morte di Sandro Mayer . Il giornalista e scrittore è morto oggi all'età di 77 anni, a pochi giorni dal suo ...

Storie italiane - Eleonora Daniele straziata dalla storia del padre della bambina tetraplegica : "Noi pretendiamo fino all'ultimo centesimo della sentenza e ci batteremo per Eleonora". Lo ha detto Davide Gavazzeni , padre della bimba nata tetraplegica a causa di errori commessi in sala parto ...

Melissa Satta a Storie italiane - le parole per il marito Boateng e l’appello alle donne : Melissa Satta racconta la sua vita familiare ai microfoni di Eleonora Daniele Melissa Satta si racconta a Storie Italiane. La bellissima showgirl ha presentato il suo libro M come Melissa davanti alle telecamere del programma in onda su Rai1. L’ex velina sarda ha raccontato ai microfoni di Eleonora Daniele la passione per il lavoro, l’amore […] L'articolo Melissa Satta a Storie Italiane, le parole per il marito Boateng e l’appello alle ...

Bernardo Bertolucci - Sandra Milo a Storie italiane : ‘Con lui scompare un mondo’ : “Non ci ho lavorato insieme, ma l’ho conosciuto e l’ho ammirato sempre tantissimo. Se ne è andata una delle parti più belle dell’Italia. Mi viene da piangere”. Sandra Milo, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, ha pianto ricordando il regista e maestro del cinema Bernardo Bertolucci, scomparso il 26 novembre a Roma. “Viene da piangere perché scompare un mondo – ha proseguito Sandra Milo -. Aveva la capacità di raccontare i grandi ...

Akash Kumar a Storie italiane - le rivelazioni del modello di Ballando con le stelle : Akash Kumar: “Mia madre è l’unica donna della mia vita” È un momento felice per Akash Kumar. L’affascinante modello, ex concorrente di Ballando con le stelle, ospite a Storie Italiane ha raccontato i suoi nuovi progetti professionali. Ai microfoni di Elenora Daniele, Akash ha fatto anche alcune rivelazioni più intime e relative alla vita privata. […] L'articolo Akash Kumar a Storie Italiane, le rivelazioni del modello di ...

Akash Kumar a Storie italiane : «Mia madre ha avuto il cancro due volte - ho temuto di perderla» : Akash Kumar si racconta in un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il modello italo-indiano dagli occhi di ghiaccio ha raggiunto il successo dopo aver partecipato...

Storie italiane : Eleonora Daniele vola negli ascolti e batte Forum : Eleonora Daniele da record: Storie Italiane sempre più vicino a Forum Continua il successo inarrestabile di Eleonora Daniele, che anche ieri con il suo Storie Italiane ha registrato ottimi ascolti, insidiando non poco il ‘dirimpettaio’ Forum: con il suo seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, lanciato anni fa con il titolo ‘Storie Vere’ e rinominato, a partire dalla scorsa edizione, in ‘Storie ...

La modella Ilaria Capponi a Storie italiane : «Altro che la taglia 38 imposta dall’Alta Moda - orgogliosa della mia 42» : Taglie sempre più piccole e regimi alimentari ristrettissimi: il risultato, sempre più spesso, è l’insorgere di gravi disturbi alimentari tra ragazze e ragazzi che sognano una carriera in passerella. Ilaria Capponi, bellissima modella nostrana e già protagonista di una denuncia tramite i social network, oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 ha parlato dei rischi a cui sono esposte tante adolescenti. «Più che arrabbiata sono delusa», ...

Claudio Sona a Storie italiane : l’ex tronista di Uomini e Donne fa un appello importante : Claudio Sona offeso da un video che circola in Rete nelle ultime settimane Claudio Sona invita i ragazzi omosessuali a non avere paura e a seguire il proprio cuore. l’ex tronista di Uomini e Donne, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, è intervenuto a commentare la diffusione in Rete di un video in cui […] L'articolo Claudio Sona a Storie Italiane: l’ex tronista di Uomini e Donne fa un appello importante proviene da Gossip e ...