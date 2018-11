Stop alle funicolari di Napoli | l' Authority apre un' inchiesta

2ª Categoria - insulta l'arbitro donna : 'Datti ai fornelli'. 7 mesi di squalifica per l'allenatore del Real Stoppari : Nei giorni più importanti per la sensibilizzazione al problema della violenza sulle donne, un altro episodio spiacevole a carattere sessista si verifica su un campo di calcio in Italia. Vittima, ...

Dopo il terzo Stop alle funicolari l'Anm riapre la trattativa sindacale : Si fermano ancora le funicolari di Mergellina e Montesanto, bloccate rispettivamente dalle 14 e dalle 19 ieri pomeriggio dall'epidemia che ha colpito i capiservizio. Ma al terzo giorno di stop, l'Anm ...

Poste salva i piccoli comuni "Stop alle chiusure di uffici" : Un problema sociale sottovalutato che si aggiunge all'impatto sull'economia locale: sette anni fa c'erano 7,6 sportelli ogni 1.000 imprese, ora sono solo 6,2. Qualche esempio? Nella piccola frazione ...

Maltempo Lazio - franna sulla strada Subiaco-Jenne : Stop alle auto : Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Roma. A Subiaco, in seguito a una frana avvenuta la notte scorsa in prossimità del monastero benedettino, è stata chiusa la strada che collega con i monasteri benedettini di Subiaco (Roma), dove si è verificato un rilevante movimento franoso. La chiusura è stata disposta a partire dall’intersezione con la SR411. Tecnici di Comune di Subiaco e della Città Metropolitana, in collaborazione ...

Smog : a Modena il 25 novembre domenica ecologica - Stop alle auto inquinanti : Il 25 novembre 2018 è domenica ecologica a Modena, con limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del centro abitato, delimitata dalla tangenziali. Fino al 31 marzo 2019 tutte le domeniche sono ecologiche, tranne il 6 gennaio. Per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. Non possono circolare: Veicoli Benzina pre Euro (Euro 0) ed Euro ...

Stop alle taglie forti nelle forze armate : Niente diete forzate, almeno per adesso. E il buco alla cintura potrà rimanere lo stesso, fino a nuovo ordine. Ma le cose stanno per cambiare. Il ministero della Difesa ‘salva’ momentaneamente i militari in sovrappeso, sospendendo l’efficacia di una circolare dell’Esercito che disciplinava le situazioni di ‘eccesso ponderale’ fino a contemplare la possibilità di un congedo per inidoneità. Ma non certo perché ...

Batterio killer a Reggio Emilia - altri due morti. Stop alle macchine cuore-polmone : Reggio Emilia, 22 novembre 2018 - La morte viene dall'acqua . Da quella utilizzata per raffreddare macchinari ospedalieri per la circolazione extracorporea cui vengono attaccate le persone sottoposte ...

Estintore gettato su binari Paola-Cosenza - treno costretto a Stop in galleria : Cosenza - Il treno regionale partito nel tardo pomeriggio da Reggio Calabria é stato costretto a fermarsi all'interno della galleria "Santomarco", lungo la linea Paola-Cosenza, dopo avere investito un ...

Elena Fanchini - nuovo Stop. Si è rotta il perone in allenamento : Copper Mountain, Usa,, 21 novembre 2018 - Grintosa e sfortunata, Elena Fanchini . Dopo essere tornata in pista al termine della battaglia - vinta - contro il tumore , la sciatrice bresciana deve ...

Fico a Salvini : gli inceneritori che portano salute? Stop alle barzellette : Roma, 19 nov., askanews, - Anche il presidente della Camera Roberto Fico contro gli inceneritori. Su Twitter Fico ha scritto: 'Gli inceneritori che portano salute ed economia, per favore Stop alle ...

"Stop alle polemiche sui rifiuti - si lavora a soluzione condivisa" : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L'obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio. Il contratto di governo sul tema generale dei rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere "verde" il nostro sistema economico". E' quanto si legge in una nota del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier Luigi ...

Roma - domenica ecologica : Stop ad auto e moto in città [GALLERY] : 1/33 Andrea Panegrossi/LaPresse ...