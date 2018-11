Squalifica Juric | arriva la decisione sull’allenatore del Genoa

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018)– Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il proseguo della stagione. Dopo il pareggio contro la Sampdoria nel derby ilcerca conferme, il club rossoblu impegnato sul campo del Torino in una partita comunque molto difficile nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti dei granata. Nel frattempo è stato confermata laal tecnico, l'allenatore non potrà seguire la squadra nell'importante match di campionato. Al suo posto ci sarà Roberto Murgita, pronto a guidare ilverso un risultato positivo. Ci sarà in panchina invece Walter Mazzarri che ha recupero dopo il malore di venerdì scorso che l'ha tenuto fuori nella trasferta contro il Cagliari.