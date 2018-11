SPY FINANZA GM smonta le balle sull' economia Usa - IlSussidiario net

SPY FINANZA/ Gli interessi sul gas dietro le nuove scaramucce tra Ucraina e Russia - IlSussidiario.net : Le tensioni tra Ucraina e Russia si sono riaccese dopo la riattivazione del South Stream. Non è certamente una coincidenza

SPY FINANZA/ Il piano degli Usa per dettar legge nei prossimi 50 anni - IlSussidiario.net : L'America sa che la guerra globale in atto è quella che detterà le regole e stabilirà ruoli e priorità per i prossimi 50 anni. E gioca quindi le sue carte

SPY FINANZA/ Quei cali di Borsa benedetti da Trump - IlSussidiario.net : Wall Street fa registrare ancora cali che, paradossalmente, vanno piuttosto bene a Trump. Anzi, in questo momento sono benedetti

SPY FINANZA/ Il conto della crisi pronto per i piccoli investitori - IlSussidiario.net : Il parco buoi è una delle certezze del mercato. Specialmente quando si sta per verificare un crollo e qualcuno dovrà pagare il conto

SPY FINANZA/ Le 4 ragioni per cui lo spread è sceso dopo la bocciatura dell'Ue - IlSussidiario.net : La Commissione europea ha bocciato la manovra italiana e lo spread è sceso. Una stranezza, come quella del silenzio tedesco sulla vicenda

SPY FINANZA/ Il tonfo dei mercati che i giornali continuano a nascondere - IlSussidiario.net : Mentre i giornali si concentrano sulla salita dello spread di dieci punti base, sui mercati la bolla si sgonfia velocemente con brusche cadute

SPY FINANZA/ Le coincidenze che parlano di una crisi in arrivo - IlSussidiario.net : Sul caso di Carlos Ghosn c'è una curiosa coincidenza, che porta anche a ricordare la situazione in cui versa il sistema finanziario globale

SPY FINANZA/ Francia e Germania pronte all'offensiva contro l'Italia - IlSussidiario.net : Draghi ha mandato un chiaro messaggio all'Italia, mentre Francia e Germania preparano un'offensiva contro il nostro Paese

SPY FINANZA/ Giappone e Usa - le verità scomode per i sovranisti italiani - IlSussidiario.net : Gli assets della Bank of Japan hanno superato per controvalore il Pil annuale del Paese e il mercato Usa rischia una seria correzione

SPY FINANZA/ Il vero rischio crisi nascosto dallo spread italiano - IlSussidiario.net : Domani è attesa la risposta del Governo italiano alla Commissione europea. È quindi interessante vedere come si muoverà lo spread

SPY FINANZA/ L'Italia è morta e i mercati attendono di spolparla - IlSussidiario.net : Lo spread fisso a quota 290-300 punti base non è un buon segnale per L'Italia. Significa che viene percepita come un Paese emergente dai mercati

SPY FINANZA/ Dopo la vittoria Trump è pronto a fermare la Fed - IlSussidiario.net : Le elezioni di mid-term si sono rivelate di fatto una vittoria per Trump, che ora può dedicarsi a fermare l'aumento dei tassi del Fed

SPY FINANZA/ La Bce prepara la "stamperia" con l'aiuto della Germania - IlSussidiario.net : Gli stress test bancari non sono andati così bene come sembra se importanti banche chiedono alla Bce una nuova operazione T-Ltro

SPY FINANZA/ Spread come arma politica - i dati che smontano la teoria - IlSussidiario.net : Le banche italiane continuano ad avere molti titoli di Stato e senza l'intervento della Bce il nostro Paese sarebbe già in seria difficoltà