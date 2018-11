“Spelacchio is back” L’albero di Natale di Roma protagonista del nuovo spot Netflix | il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 novembre 2018) “Lo avevano dato per morto. È tornato. E ha fame di applausi”. Cosìha lanciato sul suo profilo Facebook lodel “Spelacchio is back“, Un video ironico, un minuto e 50 in cui compaiono le serie più famose di, e in cui a parlare è proprio l’albero. Dopo il flop dell’anno scorso, il Comune diha stretto un accordo con la famosa piattaforma. L’albero sarà acceso in piazza Venezia l’8 dicembre e il costo di 376mila euro sarà interamente a carico della famosa piattaforma di streamingL'articolo “Spelacchio is back”. L’albero dididel: il video è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.