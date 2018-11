Spazio | missioni sulla Luna | la NASA apre ai privati

Missioni nello Spazio profondo : il bioprinting 3D a supporto dei futuri astronauti : Esperti nel settore del bioprinting 3D si sono riuniti nel centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea a Noordwijk, nei Paesi Bassi, per un workshop di due giorni in cui è stato fatto il punto sulle Missioni nello spazio profondo, ed in particolare sulle sfide mediche che si dovranno affrontare in futuro. I viaggiatori spaziali, isolati per mesi o anni, lontani dalla Terra, avranno infatti bisogno di un supporto medico senza precedenti. Gli ...

Spazio : l’ESA proroga cinque missioni fino al 2022 : Lo Science Programme Committee (Spc) dell’ESA ha approvato, lo scorso 14 novembre, l’estensione della vita operativa di cinque missioni fino al 2022. Il quintetto è formato da Cluster, Gaia, Integral, Mars Express e Xmm Newton. L’agenzia spaziale europea ha inoltre confermato di voler mantenere attiva la propria partecipazione ad altre cinque missioni: Hinode, Hubble, Iris, Soho ed ExoMars Tgo. La decisione – riporta Global Science – ...

Spazio : la NASA certifica il Falcon 9 di SpaceX per le missioni prioritarie : SpaceX conquista un altro tassello nella corsa allo Spazio privato. Il lanciatore della compagnia di Elon Musk, Falcon 9, ha ottenuto la certificazione dal Launch Service Program della NASA per future missioni ad alta priorità. La decisione aprirà all’agenzia spaziale americana nuovi scenari che potrebbero comportare una riduzione dei costi di missione oltre a consolidare il rapporto tra pubblico e privato in campo spaziale. “La certificazione ...

Spazio : rilevati “notevoli cambiamenti di volume” del cervello degli astronauti dopo le missioni : Secondo una ricerca realizzata da esperti dell’Università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera, il cervello degli astronauti si modifica anche nel lungo termine dopo un viaggio nello Spazio: anche a 7 mesi dal termine di una missione si registrano “notevoli cambiamenti di volume” della massa cerebrale. Un team internazionale ha sottoposto a speciali screening 10 astronauti che in media avevano trascorso 189 giorni a bordo ...

Spazio : lame di ghiaccio sulla superficie di Europa - missioni a rischio : La luna di Giove, Europa, è stata identificata in passato come un habitat ideale per la vita extraterrestre, per via dei grandi mari di acqua liquida presenti sotto la sua superficie. Ritenuta una meta ideale per l’esplorazione umana e robotica, potrebbe però rappresentare una minaccia per l’atterraggio di veicoli spaziali. A rivelarlo, un nuovo studio condotto da un team dell’Università di Cardiff e pubblicato su Nature Geoscience. Gli autori ...