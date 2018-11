Sondaggi | Lega | +6% rispetto ai 5 Stelle Cresce Forza Italia

Sondaggio Index : sale la Lega - cala il M5s e chi ha votato Forza Italia oggi è 'indeciso' : Guadagna ancora la Lega di Matteo Salvini , che passa dal 33,3 per cento della settimana scorsa al 34,5, , cala il Movimento 5 stelle , che scende dal 25,9 al 25 per cento, . In linea con gli ultimi ...

Sondaggi/ Lega - 31 - 7% - +6 punti su M5s - la manovra "scende" dal 52% al 49% - IlSussidiario.net : La Lega rimane il primo partito italiano mentre il Movimento 5 stelle è in forte calo, secondo i SONDAGGI dell'Istituto Tecnè

Sondaggi - sorpresa per Livorno : la Lega primo partito. M5s fuori dal ballottaggio. Il Pd crolla di 30 punti in 4 anni : Ballottaggio centrosinistra-centrodestra, con la Lega primo partito. E il M5s fuori dal secondo turno decisivo per l’elezione del sindaco. Se si votasse oggi, Livorno – città simbolo della sinistra, a partire dalla nascita del Pci – sarebbe sottoposta a una nuova rivoluzione, ma questa volta con il timone girato verso destra. Lo dice a 7 mesi dalle elezioni un Sondaggio pubblicato dal Tirreno ed elaborato da Swg, istituto di ...

Sondaggi - brusco stop per la Lega. E per il governo c'è un'altra cattiva notizia : Secondo un Sondaggio realizzato da Swg per La7 il Carroccio è in calo di 1,2 punti. Ad agitare i sonni degli italiani è...

Sondaggi politici : più distanza tra Lega e M5S - preoccupa bocciatura UE sulla manovra : L’ultima settimana del mese di novembre ha visto Tecnè pubblicare nuovi Sondaggi politici. L’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto ai partiti, sottolineando come ci sia un ampliamento della forbice tra Lega e Movimento 5 Stelle. A dividere le due forze di governo ci sarebbero quasi 7 punti percentuali attualmente. Il partito di Matteo Salvini è cresciuto ulteriormente (+1,1%), portandosi al 32% rispetto alla rilevazione ...

Sondaggi - Lega ora frena ma il M5S è sempre dietro. Cresce Forza Italia : C'è sempre una prima volta e oggi è il turno della Lega. Da quando il governo gialloverde è in carica, infatti, Salvini deve fare i conti con la prima battuta di arresto: il Carroccio infatti secondo Bidimedia arretra al 30% (-0,5% rispetto alla precedente rilevazione).Bisogna dire che altre società Sondaggistiche, proprio nei giorni scorsi, hanno registrato tutt'altra tendenza, con una Lega lanciata oltre il 36% dei consensi. Resta il fatto ...

Sondaggi politici elettorali : Lega al 32% - M5s precipita al 25 - 8% : Secondo il Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto specializzato Tecné, gli italiani sarebbero molto preoccupati per le difficoltà incontrate dalla manovra economica, ma pronti a sostenere con maggior forza le rivendicazioni del partito di Matteo Salvini, accreditato del 32% dei consensi. Male il Movimento 5 Stelle, sempre inchiodato al 18% il Partito Democratico.Continua a leggere

Matteo Renzi vede i Sondaggi sulla Lega e delira : 'Matteo Salvini - la luna di miele sta finendo' : 'E quando il mondo produttivo del Nord si accorgerà che i selfie di Salvini fanno aumentare i like ma fanno scendere i risparmi - riprende -, saranno i primi a rivoltarsi contro il ministro dell'...

Sondaggio Ipsos - Matteo Salvini e la Lega come la Dc dei tempi d'oro : altro che Silvio Berlusconi : 'Stamattina mi ha chiamato un giornalista chiedendomi di commentare un Sondaggio che dà la Lega al 36%. Possono darmi anche al 92%, ma se io firmo un accordo non cambio idea, faccio di tutto per ...

Sondaggi - la Lega perde voti e il M5s li guadagna. Leader - cresce il consenso di Conte ma primo resta Matteo Salvini : Per la prima volta dalle elezioni del 4 marzo scorso la Lega di Matteo Salvini perde consensi: secondo un Sondaggio condotto dall’Osservatorio Lorien il 23 novembre, infatti, il Carroccio si attesta al 30%, in calo di qualche punto percentuale rispetto al 30,7% di ottobre. Punti che vanno a favore del Movimento 5 Stelle, che sale così al 28,3% e mantiene stabile il saldo di governo. Recupera terreno anche il Partito Democratico, ...

Sondaggi - la Lega sale ancora : Salvini ora stacca il M5S : Continua la crescita della Lega (e il calo del M5S). Chissà che effetto faranno al ministro i Sondaggi che arrivano sul tavolo (o sullo smartphone) del titolare del Viminale. Salvini in poco più di otto mesi (di governo) gha più che raddoppiato gli ipotetici consensi elettorali. È passato dal 17,4% raccolto alle Politiche di marzo al 36,2% ipotizzato oggi da Ipsos nel Sondaggio per il Corriere della Sera. E mentre dalle parti di via Bellerio ...

Sondaggio - la sentenza di Nando Pagnoncelli sul governo Lega-M5s : che fine sta facendo Di Maio : La Lega di Matteo Salvini continua la sua ascesa inesorabile nelle intenzioni di voto anche nell'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera . Il Carroccio alza ancora una volta l'...

Sondaggi - Lega ancora in crescita : distanza di 7 punti da M5s. E Salvini è primo anche in Emilia-Romagna : La Lega si conferma il primo partito e stacca i Cinque Stelle di oltre sette punti. È quanto emerge dai Sondaggi sulle intenzioni di voto di Index Research presentati il 22 novembre a PiazzaPulita, che danno il partito di Matteo Salvini al 33,3% (con un incremento dello 0,2 rispetto all’ultima rilevazione del 22 novembre). Il Movimento 5 Stelle si ferma invece al 25,9%, perdendo lo 0,1% rispetto alla settimana scorsa. E sulla ...

Sondaggi - i 5 Stelle asfaltati dalla Lega (e Di Maio da Salvini) : i numeri del crollo : Ma se Atene piange, Sparta non ride: la fiducia nelle opposizioni è al minimo. Più in basso di così c’è solo da scavare...