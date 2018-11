Sondaggi | giù Pd e 5 Stelle | quanto perdono in una settimana

Sondaggio Pagnoncelli - governo promosso sulla giustizia : E' stata la settimana delle polemiche sulla giustizia , con scontri all'interno della maggioranza di governo soprattutto sul tema delle modifiche alla prescrizione . Eppure, la fotografia dell'...

Sondaggi giù - il M5S rivede il reddito di cittadinanza : I Sondaggi calano, la paura è tanta e i Cinque Stelle sono costretti a ripensare la natura del reddito di cittadinanza. Tra i vertici grillini desiderosi di attenuare l’immagine assistenzialista che si porta dietro la loro misura simbolo, circola questo slogan: «Più giovani disoccupati, meno famiglie». E infatti da settimane sono stati rivisti al r...

Midterm - arriva il primo giudizio su Trump. I Sondaggi vedono un Congresso democratico ma The Donald è abituato a stupire : Le passate esperienze insegnano che quasi mai il presidente in carica esce dal test intermedio che separa le elezioni presidenziali più forte di prima. Ciò non toglie che il voto di Midterm a cui l'America è chiamata il 6 novembre non sarà come i precedenti, perlomeno i più recenti. Si tratta, e questa tra le tante incognite è forse l'unica certezza, di un referendum sulla presidenza più ...

Sondaggi - Lega e 5 Stelle di nuovo giù. Ma Salvini asfalta Di Maio : Le ultime rilevazioni certificano il calo dei due partiti al governo. Segnali di vita dall'opposizione. Per gli italiani il...

Napoli - Liverpool nel destino di Insigne : dalla Champions al Sondaggio per giugno - : I Reds, infatti, stando a quanto riportato da Rai Sport, dopo essere stati puniti in Champions, hanno messo nel mirino l'attaccante del Napoli e lo seguono con grande attenzione, anche in virtù del ...

Sondaggio Mentana : clamoroso balzo di Giorgia Meloni - giù Lega e M5S : Sono tempi difficili per il governo, e lo saranno ancora , e forse di più, anche nelle prossime settimane. Spread su, borse giù, liti sulle riforme e tra i ministri... Insomma da almeno un paio di ...

Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana : giù Lega e M5s - crescono Pd e Forza Italia : Morti e sepolti? Macchè... E' bastata una settimana di polemiche roventi, attacchi dall'Europa, spread alle stelle e Borsa in picchiata, per far rialzare la testa ai piddini . Che hanno strillato e ...

Stati Uniti vs Papa : cala la fiducia in Francesco/ Sondaggio con giudizio negativo sulla gestione degli abusi : Un nuovo Sondaggio effettuato negli Stati Uniti mostra il calo generale degli americani nei confronti di Papa Francesco, specie per la gestione dello scandalo degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Europee - Fratelli d'Italia rischia di non raggiungere la soglia del 4% : La Lega cresce nei SONDAGGI POLITICI, come anche il Movimento 5 Stelle. Non manca chi ritiene che i due partiti debbano allearsi anche al voto. Il Pd perde consensi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:59:00 GMT)