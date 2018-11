Sky diventa Internet provider | l’offerta al via a metà del 2019

L’universo di NO MAN’S Sky diventa ancora più vario e colorato : Hello Games ha svelato oggi “Visions”, un nuovo aggiornamento gratuito di No Man’s Sky, che sarà disponibile da giovedì 22 novembre per le piattaforme PC Steam, PlayStation 4 e Xbox One. NO MAN’S SKY si aggiorna Mentre “The Abyss” – l’aggiornamento rilasciato il mese scorso – portava grandi cambiamenti e nuovi contenuti alle ambientazioni sottomarine, ...

NBA - Russell Westbrook diventa di nuovo papà : benvenute Skye e Jordyn : Dopo anni in cui esisteva soltanto il basket, Russell Westbrook sta iniziando lentamente a cambiare le sue priorità. Nelle ultime due settimane i Thunder sembrano aver imparato a fare a meno di lui ...

Fastweb nel mirino di Sky - che potrebbe diventare anche operatore telefonico : Sky potrebbe diventare un operatore telefonico, di rete fissa e mobile, tramite l'acquisizione di Fastweb e delle sue licenze, allargando i propri orizzonti. L'articolo Fastweb nel mirino di Sky, che potrebbe diventare anche operatore telefonico proviene da TuttoAndroid.

Sky diventa Operatore Telefonico anche in Italia : Sky sarà il nuovo Operatore Telefonico Italiano ed arriverà a luglio 2019 ma al momento i piani tariffari hanno prezzi molto alti (Nel Regno Unito) e non sappiamo su che rete si appoggerà Sky diventa Operatore Telefonico anche in Italia Sky arriverà anche in Italia come Operatore Telefonico mobile e fisso a luglio 2019. Dopo essersi affermato […]

BanSky danneggiato diventa "Amore nel cestino"/ La compratrice lo tiene - è entusiasta : vale ancora di più : La "Bambina col palloncino" diventa "Amore nel cestino" e la compratrice è entusiasta dell'errore, convinta che ora l'opera nella sua unicità valga addirittura di più di prima.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Un mare da salvare - quando la regata diventa una missione scientifica : il documentario dell’impresa su Sky : Partecipare a una delle regate più importanti ed estreme del mondo, con una missione ancora più alta della vittoria: condurre ricerche scientifiche sull’inquinamento dei nostri oceani. È quanto ha fatto l’equipaggio di Turn The Tide On Plastic, una delle sette barche in gara nella Volvo Ocean Race, che ha prelevato campioni di acqua di mare da alcuni dei luoghi più remoti del mondo durante gli otto mesi del viaggio intorno al mondo, oltre 45.000 ...