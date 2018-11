Si può trasformare una chiesa dismessa in una pizzeria? Il dilemma dei Sacri Palazzi

agi

: RT @Agenzia_Italia: Si può trasformare una chiesa dismessa in una pizzeria? Se lo chiedono in #Vaticano dove bisogna decidere cosa fare di… - domex69 : RT @Agenzia_Italia: Si può trasformare una chiesa dismessa in una pizzeria? Se lo chiedono in #Vaticano dove bisogna decidere cosa fare di… - Agenzia_Italia : Si può trasformare una chiesa dismessa in una pizzeria? Se lo chiedono in #Vaticano dove bisogna decidere cosa fare… - EPAS_Bitonto : Acquisto seconda casa come abitazione principale senza vendere quella precedente: si può trasformare la prima casa… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Nella laica Francia non sono poi molte: sono sì 255, ma per sconsacrarle c'è voluto più di un secolo. È dal 1905, infatti, che vige la legge per la dismissione del patrimonio ecclesiastico, e le ...