Si ferma la crescita | nel terzo trimestre il Pil scende dello 0 | 1%

USA : PIL 3° trimestre confermato in crescita del 3 - 5% : L'economia americana si conferma in rallentamento nel 3° trimestre del 2018. Nessuna sorpresa dal PIL statunitense, che nella seconda stima registra una crescita del 3,5%, come nella prima lettura

Legge di Bilancio : concluso vertice - 'confermati obiettivi del governo per crescita e sviluppo - non è questione di decimali' : Il vertice, al quale hanno partecipato anche il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la ...

C'è un nesso tra le 'riforme dimezzate' e la crescita che si è fermata : Leonardi, 46 anni, ordinario di Economia politica alla Statale di Milano, è convinto che le riforme definite strutturali debbano essere fatte, e mantenute, non solo per soddisfare agli impegni ...

S&P conferma tripla A Svizzera - crescita 2019-21 'solo' a +1 - 8% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Assofond - non ferma crescita settore fonderie - ma tendenze al ribasso : Brescia, 15 nov. (Labitalia) - Non si ferma la crescita del settore delle fonderie, ma le prospetti[...]

Violenza sulle donne - trend delle denunce in crescita. Boldrini contro il ddl Pillon : "fermatevi" : "Le mie paure sono: quella del buio, dei fulmini e di papà. La paura di papà l'ho superata andandomene di casa e venendo a vivere a Casal di Principe per un po'". Lella Palladino si sforza di leggere fino in fondo il tema di un bambino - "uno dei tanti, purtroppo", sospira la presidente dell'associazione "D.i.Re donne in rete contro la Violenza" - che vive con la madre in uno dei centri antiViolenza gestiti dalla rete. Sullo ...

Cerved - per le pmi crisi alle spalle. Ma la crescita si è fermata : MILANO - Gli anni bui della crisi sono alle spalle, ma per le piccole e medie imprese la ripresa si è fermata. È quanto mette in evidenza il Rapporto Cerved PMI 2018 secondo cui il volume del sistema ...

Manovra - nella lettera alla Commissione Ue confermati deficit al 2 - 4% e stime di crescita : Dopo la bocciatura del Fondo monetario internazionale arrivata oggi, fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che restano confermate le stime di crescita e l'obiettivo di deficit/Pil per il 2019. Sul tavolo del Cdm di questa sera c'è la lettera di risposta sulla Manovra da inviare entro oggi alla Commissione Ue.Continua a leggere

Rai Way conferma guidance 2018 - utile in crescita nei nove mesi : Al 30 settembre 2018, Rai Way ha riportato ricavi pari a 163,3 milioni, in crescita dello 0,7% rispetto ai 162,1 milioni dei nove mesi 2017. I ricavi riconducibili a RAI sono pari a 138,4 milioni ...

Lusso - Hermes non si ferma. Vendite in crescita anche in Cina : Gli investitori temono che le politiche commerciali attuate da Washington ai danni di Pechino possano avere ripercussioni negative sulla seconda economia al mondo e, di conseguenza, sui consumatori ...

Trimestrale Ferrari - Conti in crescita - ma il boom si ferma : La corsa da record delle performance finanziarie della Ferrari si ferma nel terzo trimestre. La Casa di Maranello, infatti, ha chiuso il periodo luglio-settembre con risultati in leggera crescita ma inferiori alle attese del mercato.Ricavi sostanzialmente stabili. Nel dettaglio, i ricavi netti sono cresciuti dello 0,3% (+2,2% a cambi costanti), attestandosi sugli 838 milioni di euro, molto al di sotto degli 861 milioni attesi dal consenso ...

Pil invariato nel terzo trimestre. La crescita italiana è ferma dopo 3 anni : Il dato che emerge è in netta controtendenza rispetto a tutte le stime già formulate in precedenza - dopo tre anni di espansione la nostra economia ristagna nel terzo trimestre di quest'anno. La ...