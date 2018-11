Sherol lascia XFactor Scintille tra Fedez e Agnelli A mettere tutti d' accordo ci pensa

huffingtonpost

: Sherol Dos Santos - Non ti avevo ma ti ho perso: una finta ballad da Eurovision con una truzzissima base da Eurovis… - defrogging : Sherol Dos Santos - Non ti avevo ma ti ho perso: una finta ballad da Eurovision con una truzzissima base da Eurovis… - gaiavyan : @Sabina_Argenta - eliminata contro un ragazzo che ha ancora un percorso molto lungo da fare mi lascia un po’ con l’… - flickersleigh : raga sherol è brava ok, ma ha solo tecnica, SOLO QUELLO, non emoziona, non stupisce, non lascia senza parole. #XF12 -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Conclusione inaspettata per il sesto live di X-Factor. In una puntata che corre via veloce con grande ritmo e pochissime pause, il verdetto del televoto spiazza. Ad abbandonare i sogni di gloria, a un passo dalla finale al Forum di Assago, è, da molti considerata la candidata numero uno alla vittoria di questa edizione. Per Manuel, che crede tantissimo in lei, è un duro colpo. Eliminata la ragazza romana di origini capoverdiane, ora è Anastasio ad avere i favori del pronostico. Il pupillo di Mara Maionchi cresce settimana dopo settimana con una personalità e una bravura che mettono d', pubblico e giuria. A insidiarlo c'è Martina Attili.La gara – I giudici hanno deciso di non voler prendere nemmeno una decisione in questa edizione. Nelle ultime puntate, quelle più delicate, si va al Tilt con una ...