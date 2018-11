Shark – Il primo squalo | Jason Statham sfida l’impossibile su Infinity

tvzap.kataweb

(Di venerdì 30 novembre 2018) Il megalodonte, il predatore più grande e letale che sia mai esistito, terrore dei sette mari, si è estinto più di due milioni di anni. Quando però viene scoperto che la Fossa delle Marianne non è il punto più profondo della Terra, si capisce ben presto che le cose non stanno proprio così. Descrive la paura che una simile rivelazione può provocare– Il, film chepropone in prima visione a pochissimi mesi dall’uscita in sala. A contrastare la furia devastatrice ci pensa, idolo indiscusso del cinema action. Se non riesce lui a fermarlo, chi può riuscirci?Del resto, in questa storia che prende le mosse da MEG, romanzo horror scritto da Steve Alten nel 1997, i pericoli risalgono in superficie con una velocità sconvolgente. Con una bestia famelica lunga 23 metri, non c’è speranza per chi si trova nei suoi paraggi. Il megalodonte, l’antenato dello ...