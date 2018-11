Serie A | infortunati e squalificati della 14a giornata

Serie A - infortunati e squalificati della 13a giornata : Dopo la sosta per la Nazionale torna il campionato italiano di calcio di Serie A, arrivato alla 13a giornata. Ecco infortunati e squalificati di questo turno. Udinese-Roma Udinese infortunati: Teodorczyk (ernia inguinale, rientro metà dicembre); Badu (distorsione ginocchio sinistro, rientro per fine novembre); Ingelsson (operato legamento crociato anteriore sinistro, rientro per gennaio); Barak (fastidio alla schiena, in dubbio) squalificati: ...

Serie A infortunati e squalificati 12a giornata : : Si disputa questo weekend la 12a giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Ecco la tabella di infortunati e squalificati. Frosinone-Fiorentina Frosinone infortunati: Paganini (rottura legamento crociato, rientro per gennaio); Hallfredsson (tendinosi rotulea ginocchio destro, possibile rientro per la 13a giornata); Molinaro (problema fisico); Dionisi (rottura crociato ginocchio sinistro, rientro per marzo); Ciano (fastidio flessore ...

Serie A - infortunati e squalificati dell’11a giornata : Il campionato di Serie A arriva all’11a giornata. Ecco squalificati e infortunati partita per partita Napoli-Empoli Napoli infortunati: Verdi (distrazione muscolare, rientro per la 12a giornata); Chiriches (rottura del crociato anteriore, rientro per gennaio); Younes (rottura tendine di Achille, rientro per dicembre) squalificati: Nessuno Empoli infortunati: Rodriguez A (problema fisico) squalificati: Nessuno Inter-Genoa Inter ...

Serie A : infortunati e squalificati della 10a giornata : Arriva la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco infortunati e squalificati. Atalanta-Parma Atalanta infortunati: Masiello A (lesione muscolare, rientro per la 12a giornata); Tumminello (lussazione gomito, rientro metà novembre) squalificati: Nessuno Parma infortunati: Grassi (problema fisico, rientro inizio novembre); Dimarco (problema muscolare, rientro inizio dicembre); Dezi (lombalgia, rientro per fine ottobre); Sierralta ...

Serie A : infortunati e squalificati della 9a giornata : Dopo la sosta per le partite delle nazionali torna finalmente la Serie A. infortunati e squalificati per la 9a giornata di campionato. Roma-Spal Roma infortunati: De Rossi (microfrattura dito piede); Perotti (problema muscolare al polpaccio, rientro inizio novembre); Karsdorp (lesione retto femorale sinistro, rientro per fine ottobre); Kolarov (problema al piede, in dubbio); Pastore (problema al polpaccio, in dubbio) squalificati: Nessuno Spal ...

Serie A : squalificati e infortunati dell’8a giornata : Torino-Frosinone Torino infortunati: Lyanco: (distorsione caviglia, rientro previsto per la 9a giornata); De Silvestri (contrattura muscolare, rientro previsto per la 9a giornata); Ansaldi (distorsione ginocchio destro, ipotesi rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Frosinone infortunati: Capuano (distrazione muscolare retto femorale destro, rientro previsto per la 9a giornata); Gori (lussazione alla spalla, rientro per fine ottobre); ...

Serie A : squalificati e infortunati della 7a giornata : Ecco gli squalificati e gli infortunati della 7a giornta di campionato di Serie A. Roma-Lazio Roma infortunati: Perotti (risentimento muscolare, possibile recupero per l’8a giornata) squalificati: Nessuno Lazio infortunati: Radu (contrattura muscolare coscia sinistra, in dubbio); Lukaku (tendinopatia ginocchio, rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Juventus-Napoli Juventus infortunati: Khedira (distrazione muscolare ai flessori ...