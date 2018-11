Serie A Atalanta | Gomez | «Nessun rimpianto se non dovessi andare a una big»

Serie A Atalanta - il club farà ricorso per la squalifica di Ilicic : BERGAMO - L' Atalanta ha deciso di fare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, sperando di poter almeno ridurre la sanzione di Josip Ilicic . Lo sloveno - punito dal Giudice Sportivo prima ...

Serie A Atalanta - differenziato per Toloi e Barrow : BERGAMO - Seduta d'allenamento pomeridiana per l' Atalanta , in vista della prossima gara casalinga, lunedì alle 20.30, contro il Napoli . Barrow e Toloi non hanno preso parte ai lavori, svolgendo un ...

Video/ Empoli Atalanta - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Empoli Atalanta , risultato finale 3-2, : highlights e gol della partita, disputata al Castellani, per la 13giornata di Serie A.

Serie A - Atalanta che beffa! Vince l'Empoli in rimonta : Al 39' Ciccio Caputo ha la chance più grande prevista dal regolamento di questo sport: il tiro dal dischetto, concesso da Manganiello dopo il consulto del Var , ammonito Masiello per un tocco col ...

Serie A - il Napoli bloccato dal Chievo in casa. Atalanta ko ad Empoli : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Udinese, Juventus e Inter, la tredicesima giornata di Serie A è proseguita con il derby emiliano delle 12:30 vinto dal Parma di D'Aversa per 2-1 sul Sassuolo di Roberto De Zerbi grazie ai gol di Gervinho e Bruno Alves. Nel pomeriggio si sono giocate tre partite con il Napoli di Carlo Ancelotti che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0, in casa, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo. ...

Empoli-Atalanta 2-2 - risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Empoli-Atalanta, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Atalanta 1-2 - risultato e diretta live - Serie A 2018/2019 : Empoli-Atalanta, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Empoli - Iachini : «Atalanta? Sarà una partita difficilissima» : Empoli - " Abbiamo cercato di imprimere ai ragazzi altre nozioni tattiche, sia per la fase di possesso che di non possesso, ma c'è ancora tanto da lavorare ". Queste le parole dell'allenatore dell' ...

Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa dell’Atalanta : Dopo una partenza un po’ sottotono, la vittoria casalinga per 4-1 contro l’Inter (la quarta consecutiva in campionato dopo il 5-1 al Chievo, il 3-0 al Parma e la vittoria per 2-1 sul campo del Bologna) ha mostrato a tutti che l’Atalanta di Gasperini è tornata. E si trova all’ottavo posto, ad un solo punto dalla zona Europa League, chiusa al sesto posto da Roma e Sassuolo a pari punti (19). E proprio i bergamaschi saranno la decima squadra ...

Serie A - le quote Better : Roma e Atalanta favorite - Milan a 4 - 25 : Dopo la pausa per le due partite della Nazionale di Mancini, torna la Serie A con la 13esima giornata. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per queste 10 sfide. Tre partite si disputeranno sabato: i favori del pronostico sono per la Juventus (a 1,16) e l’Inter (a 1,24), che ospiteranno rispettivamente la Spal (a 18,00) e il Frosinone (a 12,00), ma anche per la Roma (a 1,83) che sarà impegnata alla Dacia Arena ...

Serie A Atalanta - Zapata : «Dimenticare il 4-1 contro l'Inter» : BERGAMO - "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull' Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati" . A quattro giorni dalla ripresa del campionato a Empoli , Duvan Zapata esprime ...

Atalanta - al via la Serie “Star Interview” : protagonista il portiere Gollini : A pochi giorni dall’annuncio della partnership tra Atalanta e Starcasinò, il casinò online numero uno in Italia, iniziano ufficialmente le iniziative organizzate in sincronia tra il club bergamasco e l’azienda arrivata sul mercato italiano a partire dal 2012. Inizia infatti un nuovo format, ideato proprio da StarCasinò (per chi vuole giocare è possibile visitare il […] L'articolo Atalanta, al via la serie “Star ...