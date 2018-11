Selena Gomez parla del rapporto con il suo corpo e ammette di sentirsi ' sempre insicura'

La prima intervista a Selena Gomez dopo il ricovero con un messaggio ottimista per tutte le donne : La prima intervista a Selena Gomez dopo l'ultimo ricovero in clinica psichiatrica è stata pubblicata sulle pagine della rivista Elle. Focalizzandosi sulla campagna Puma a supporto delle donne forti, Strong Girls, Selena Gomez ha approfittato dell'occasione per dimostrare il suo supporto alle donne di tutto il mondo. La Gomez è tornata in questi giorni a far parlare di sé. Questa volta la musica non c'entra: il fulcro del progetto è una ...

Selena Gomez è tornata : si definisce risk taker e strong : Foto: PrPhotos In collaborazione con un brand di sportswear <strong>Selenastrong> <strong>Gomezstrong> non pubblica più nulla sul suo profilo Instagram , che fino a poco tempo fa era il più seguito al mondo, mentre adesso ha lasciato il primato al calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, da settembre. Sono stati mesi difficili per lei: ha subito un trapianto di reni a causa della malattia rara ...

Selena Gomez esce dalla riabilitazione dopo il crollo emotivo : Selena Gomez è fuori da un centro riabilitativo di New York dopo aver sofferto di esaurimento nervoso. La cantante, 26 anni, aveva avuto un tracollo di nervi dopo due ricoveri in ospedale a causa del livello estremamente basso dei globuli bianchi. La popstar è affetta da lupus, una malattia autoimmune che fa sì che il sistema immunitario invece di proteggere e difendere l’organismo, lo aggredisce, causando infiammazione e danni agli ...

Selena Gomez fuori da riabilitazione : ANSA, - NEW YORK, 8 NOV - Selena Gomez e' fuori da un centro riabilitativo di New York dopo aver sofferto un esaurimento nervoso. La cantante, 26 anni, aveva avuto un tracollo di nervi dopo due ...

Selena Gomez ha lasciato la rehab : Dopo quasi un mese di ricovero, Selena Gomez sarebbe tornata a casa. La giovane cantante avrebbe lasciato la rehab di New York, come riportato da E! News, tornando così ai propri affetti.L'ex compagna di Justin Bieber, affetta da Lupus, aveva avuto un esaurimento nervoso, causato dai ripetuti ricoveri ospedalieri. Colpa, si fa per dire, del trapianto del rene che nel 2017 le ha salvato la vita. Per questo motivo la Gomez è letteralmente ...

Selena Gomez lascia il centro di salute mentale dopo il crollo emotivo - slitta ancora l’uscita del nuovo album? : Selena Gomez è fuori dal centro di salute mentale in cui è stata in cura nelle ultime settimane: lo scorso ottobre la popstar e attrice, in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti ormai pronto, era stata ricoverata in seguito ad un crollo emotivo. A causare il suo malessere sarebbe stato un calo del numero di globuli bianchi, valore costantemente monitorato dopo il trapianto di rene subito un anno fa. Un dettaglio che si è aggiunto ai ...

