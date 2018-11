Segno meno per il comparto immobiliare italiano | -1 | 06%

Inter-Frosinone del 24 novembre : quote - favorito il Segno 1 con almeno due gol : Inter e Frosinone scenderanno in campo allo stadio Meazza alle ore 20:30 di sabato 24 novembre per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Sarà la terza ed ultima partita in programma sabato 24, mentre le rimanenti si giocheranno domenica 25 novembre, con il posticipo Cagliari-Torino lunedì 26 novembre alle 20:30. Il divario tecnico, i precedenti incontri e l’andamento del campionato 2018-2019, danno come favorita la vittoria casalinga dei ...

Inps : posti fissi a Segno meno - boom dei lavoratori a termine - +27 - 9% - : segno meno per i posti di lavoro stabili, crescono quelli a termine . Questa la fotografia scattata dall'Osservatorio dell'Inps sui lavoratori dipendenti del settore privato , esclusi operai agricoli ...

Segno meno per il comparto finanziario in Italia - -1 - 49% - - scambi al ribasso per Credito Valtellinese : Seduta in ribasso per il settore finanziario Italiano , preannunciato dall'andamento debole dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha avviato la giornata a quota 10.624,1, in diminuzione ...

Italia-Russia - export italiano a Segno meno : -4% nei primi 7 mesi dell'anno : Nei primi 7 mesi del 2018 l'export italiano in Ueea, Unione economica eurasiatica, mette la retromarcia con una performance limitata al +1,2%. Cifre, dunque, lontanissime dal +15,1% a 9,1 miliardi di ...

Segno meno per l'indice siderurgico a Piazza Affari - -0 - 75% - - rosso per SOL : Seduta in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , preannunciato dall'andamento debole dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la giornata a quota 37.824,...

Tokyo avvia la settimana col Segno meno : Inizio di settimana in rosso per i principali indici dell'Asia/Pacifico. Tokyo ha perso quasi due punti percentuali, dopo che la debolezza dello yen è entrata nel mirino del Segretario al Tesoro USA ...

Un governo col Segno meno : Milano. Dopo il nuovo crollo di ieri , meno 2,4 per cento circa, , a Piazza Affari si contano le perdite subite da quando si è insediato il governo Lega-M5s. Un bilancio che nessuno azzarda in via ...

Wall Street apre con il Segno meno : Partenza in rosso per Wall Street , che continua a scontare le attese per un nuovo rialzo dei tassi di interesse a dicembre . Attese alimentate sul finire della scorsa ottava dai positivi numeri sul ...

In calo affari del porto - spese e turisti. I conti di Genova col Segno meno : La prima boccata d’ossigeno è arrivata giovedì, grazie a un treno merci proveniente da Dinazzano (Reggio Emilia) e diretto al porto. Non accadeva dal 14 agosto, che un convoglio dal Nord Italia alimentasse le banchine, adesso sono state riaperte due delle tre linee finora bloccate dalle macerie e insomma: «Non è come tornare agli standard anteceden...

In calo affari del porto - spese e turisti. I conti di Genova col Segno meno : La principale industria cittadina è lo specchio dei troppi segni 'meno' che l'economia del capoluogo ligure, e non solo, ha inanellato dal crollo del Ponte Morandi; distribuiti in primis fra i moli e ...

La Borsa ancora col Segno meno : ancora una chiusura in lieve calo per la Borsa di Milano, Ftse Mib -0,23% a 20.562 punti e All Share -0,35% a 22.741, sempre condizionata dal Def e dalla crescita dello spread che ha superato i 300 ...