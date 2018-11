Secondo Di Maio intelligenza artificiale e blockchain daranno lavoro ai giovani

Altro che sanzioni : Secondo Di Maio tutta Europa si ispirerà alla manovra italiana : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva". ...