Se gli oggetti di uso quotidiano diventassero navicelle spaziali

Diritto alla Riparabilità degli oggetti. Appello ai naviganti : A breve l'Europarlamento dovrà esprimersi sull'obbligo di Riparabilità di alcuni elettrodomestici nel ambito del Pacchetto per l'economia circolare. Per convincere il Governo Italiano a votare a ...

Laives - furto in villa : rubati gli oggetti d'oro : Laives . Continuano i furti in appartamento anche a Laives e non solo nelle ore notturne. L'altra mattina, fra le 7 e le 10, i ladri si sono introdotti in un appartamento al piano terra di una ...

"Fluttuano" su Cuneo le geometrie dell'artista che fa muovere gli oggetti con il suono : ALICE MARINI - Per un attimo qualcuno può aver strizzato gli occhi, incredulo, di fronte ad alcune immagini che sono circolate su Facebook e che mostrano, al centro di piazza ex Foro Boario a Cuneo, ...

Università degli studi di Padova Cosa si 'aspettano' i neonati dagli oggetti che li circondano : ... 20 novembre 2018 - Subito dopo la nascita, i neonati entrano in contatto con un mondo esterno, affollato di nuovi stimoli che li bombardano da diverse posizioni. Una delle prime sfide che i neonati ...

gli oggetti più strani dimenticati su treni - aerei - bus e car sharing : ... il calendario dell'inverno 2018 - 2019 Info utili Fusi orari, un mondo di sigle , UTC, GMT, PST, : ecco cosa significano Idee di Viaggio Valencia, la culla spagnola delle arti, della scienza e dello ...

Svelati i prezzi delle microtransazioni Fallout 76 : lista di tutti gli oggetti acquistabili : Fallout 76 sarà disponibile in vendita per PC, PS4 ed Xbox One a partire dal prossimo 14 novembre, ma a pochi giorni dalla sua uscita ufficiale Gamestop Irlanda ha svelato i prezzi della valuta reale delle microtransazioni, come ha riportato Wccftech. Nello shop di Fallout 76 ci sono gli Atom che rappresentano la moneta virtuale con cui i giocatori potranno acquistare tutti gli elementi cosmetici. A una settimana di distanza dall’arrivo del ...

Medicina : empagliflozin associato a riduzione del rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco in soggetti con diabete di tipo 2 : I risultati iniziali d’efficacia dello studio di real life EMPRISE (empagliflozin compaRative effectIveness and SafEty), condotto negli Stati Uniti, dimostrano che empagliflozin è associato a una riduzione del rischio relativo di HHF del 44%, rispetto ai DPP- 4i, nella pratica clinica quotidiana. Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) annunciano che i risultati preliminari di EMPRISE, derivanti dall’analisi dei dati di circa ...

Google Lens permette di trovare informazioni sugli oggetti in Google Immagini : Google è al lavoro per integrare Lens in Google Immagini per rendere l'app un luogo sempre più utile per esplorare il web attraverso le Immagini. Da oggi è possibile utilizzare lo strumento per esplorare le Immagini in modo simile a Lens nell'Assistente Google e in Google Foto. Tramite il pulsante Lens in Google Immagini, verranno visualizzati dei punti sugli oggetti dei quali è possibile ottenere informazioni. L'articolo Google Lens permette ...

Compleanno Fedez - il supermercato di CityLife rigetta le accuse : “nessuno spreco - gli oggetti usati sono stati pagati” : Carrefour Italia scagiona Chiara Ferragni e Fedez e rassicura i propri clienti: la nota ufficiale del supermercato di CityLife dopo la festa di Compleanno del rapper Con un comunicato ufficiale il supermercato Carrefour, ieri sotto l’occhio del ciclone per la festa di Compleanno organizzata da Fedez al suo interno L'articolo Compleanno Fedez, il supermercato di CityLife rigetta le accuse: “nessuno spreco, gli oggetti usati sono ...

Primi sfollati di Genova in casa per recuperare gli oggetti di una vita. Ma Lilly - 90 anni - non avrà più il suo pianoforte : Lucilla arriva a via Porro, nella zona rossa del Ponte Morandi di Genova, poco prima delle 8. Ha una missione da compiere, insieme alla nipote e ad un'amica: riportare a sua madre, 90 anni compiuti da poco, gli oggetti che l'hanno accompagnata per tutta la vita. Stringe in mano un quaderno con una lunga lista degli affetti, con tanto di indicazioni su dove trovarli: "Sul divanino in camera sollevare il cuscino lungo e prendere i fogli ...

Borse e capi d'abbigliamento contraffatti : sequestrati 51 oggetti falsificati : Lo hanno visto uscire da un portone di un palazzo in zona Mercato, nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 ottobre, con due grosse buste da cui spuntavano

Def - 'momenti di oggettiva tensione'. Massimo Garavaglia - il sottosegretario leghista : rischio clamoroso : 'C'è stato un momento di oggettiva tensione'. L'unico, nel governo, a non minimizzare la crisi con Giovanni Tria sul Def con deficit al 2,4% è il suo numero 2, il viceministro leghista all'Economia Massimo Garavaglia . 'Io comprendo benissimo il punto di vista del ministro - ha spiegato -: è molto preoccupato di quello che potrebbe succedere dopo questa scommessa'. Il governo di ...

Serie A - il Var è diventato come gli arbitri italiani : anche la tecnologia può non essere oggettiva : È tornato il Var. Finalmente: dopo l’avvio di campionato in cui la moviola in campo sembrava esser stata dimenticata, depotenziata, disattivata, in questo turno si è rivisto quanto lo strumento possa essere utile e decisivo per il risultato di una partita. Implacabile, in Sampdoria-Inter ha annullato ben due reti ai nerazzurri (più una terza ai blucerchiati confermando la decisione dell’arbitro che aveva già fischiato): un fuorigioco ...

Una pelle robotica per far animare gli oggetti : E se il tuo pupazzo preferito dell’infanzia potesse animarsi e camminare da solo, come un robot? No, non è un film horror, ma una delle mille possibilità legate all’ultima invenzione di un gruppo di scienziati di Yale: un tessuto hi tech che, applicato su un corpo come una sorta di fascetta, o una seconda pelle, può indurlo a muoversi a comando. Il sistema, descritto nel dettaglio su Science Robotics, funziona bene sugli oggetti ...