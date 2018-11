SCUOLA Lotta alla dispersione in Francia? No | indottrinamento precoce - IlSussidiario net

Educazione finanziaria e lotta alle ludopatie - le istituzioni e la BPP in campo per cominciare dalla SCUOLA : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Litiga con un compagno a SCUOLA e perde i sensi : Oliver a 13 anni lotta tra la vita e la morte : Oliver Whitehead, 13 anni, ha perso conoscenza dopo essere stato colpito da un compagno di scuola nel corso di una lite verificatasi nella mensa scolastica per motivi ancora in via di accertamento. La mamma ha pubblicato le foto di lui mentre è attaccato alle macchine in ospedale: "I giorni più brutti della mia vita. Ora è sempre grave ma stabile". Arrestati due minori.Continua a leggere