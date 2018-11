Scontro sui dazi al G20 | Trump minaccia di non firmare testo finale

Macron : 'Scontro Usa-Cina sui dazi distruttivo per commercio mondiale' - : Il presidente francese lancia l'allarme dall'Argentina dove si trova per il G20: "Si rischia la disintegrazione dell'Omc che nonostante i suoi difetti è la più grande piattaforma per regolamentare gli ...

Milano - Scontro sui migranti. L'attacco di Majorino : «Rimpatri bloccati». Salvini : «Falso» : Pierfrancesco Majorino attacca: «Con Salvini i migranti che vogliono tornare nei loro Paesi d'origine non possono più farlo. Siamo al 'casino dell'Interno'». Matteo Salvini ribatte: «Attacco gratuito. ...

Rifiuti - Scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Domani Conte sigla l'intesa nella Terra dei Fuochi? - IlSussidiario.net : Rifiuti, lite Salvini-Di Maio: 'termovalorizzatori non sono nel contratto? Ma la realtà cambia: sono sicuri'. Governo Conte Domani nella Terra dei Fuochi

Scontro tra il dem Corallo e Burioni sui social. Il medico : "Ho fatto bene a non candidarmi" : Caos sui social network sulle parole del trentenne candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, contro il medico Roberto Burioni.Il pretesto è offerto dalle parole di Corallo, all'assemblea del Pd. Il giovane invitava il partito a essere più inclusivo. "Il 99 per cento delle persone semplicemente non può competere e noi abbiamo voluto raccontare l'un per cento. E a quel 99 per cento lo abbiamo umiliato, come un Burioni ...

E' Scontro sui rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

Salvini a Di Battista : «Mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala». Sui rifiuti Scontro aperto : Il leader leghista: i rifiuti devono produrre ricchezza. Ma i Cinquestelle ribadiscono: il tema non è nel contratto di governo. Posizioni sempre distanti anche sulle infrastrutture

Cos'è successo nel terzo giorno di Scontro sui rifiuti tra Salvini e Di Maio : Roma, 17 nov., askanews, - terzo giorno di scontro tra i due vicepremier sulla questione dello smaltimento dei rifiuti. Diatriba che forse potrà conoscere una pausa solo lunedì, con l'annunciata firma ...

Scontro politico sui rifiuti - Salvini : 'Parlerò con Di Maio nell'interesse dei campani e non di altri' : 'Gli inceneritori non sono nel contratto' aveva detto ieri il leader Cinquestelle alla notizia che il vicepremier leghista voleva metterne uno in ogni regione. 'I termovalorizzatori non inquinano e ...

Cina-Stati Uniti Scontro sui dazi Pence : "Pechino pericolosa" : Il presidente cinese, Xi Jinping, nel suo intervento, ha attaccato il protezionismo di Donald Trump, "miope e destinato a fallire", e ha avvertito sui rischi di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. "La storia dimostra che il confronto, sia nella forma di una guerra fredda, calda o di una guerra commerciale, non produce vincitori", ha affermato Xi in un riferimento insolitamente esplicito ai dazi di Washington, ...

Ddl Anticorruzione - Scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Tassa su bibite - Scontro nel governo In Manovra la mini-Iva sui pannolini : - TICKET NOMINALI PER SHOW IN STADI E PALAZZETTI: dal M5S arriva la proposta di biglietti con 'nome e cognome' per gli spettacoli, dai concerti ai grandi show, nelle strutture con capienza oltre i ...

In Manovra l'Iva al 5% sui pannolini Tassa su bibite - Scontro nel governo : Si tratta del primo passo di un percorso che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice specifico a ...